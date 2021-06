Straks mogen we weer naar festivals, maar zijn ze er wel?

Festival OPEN AIR bij de Gaasperplas in 2017. Beeld Dingena Mol

‘Na twee jaar droog te staan gaat het dan toch gebeuren,’ schreef festivalorganisatie Verknipt meteen na de laatste persconferentie op Facebook. De organisatie is optimistisch dat het festival – dat voorheen in Amsterdam plaatsvond, maar enkele jaren geleden verhuisde naar Utrecht – kan doorgaan op 3 en 4 juli. Binnen mum van tijd waren de laatste kaarten uitverkocht en inmiddels zijn nog ruim 2000 liefhebbers via Ticketswap op zoek naar een kaartje.

Het tekent de druk die staat op de (Amsterdamse) festivals die deze zomer naar alle waarschijnlijkheid door kunnen gaan. Veel festivals die voor juni of juli gepland stonden, zoals Welcome to the Future, Defqon1. en Amsterdam Open Air besloten (uit noodzaak) nog een jaar te wachten. De festivals die later deze zomer gepland staan, zijn grotendeels al uitverkocht doordat veel kopers hun kaartje van de vorig jaar gecancelde festivals hebben gehouden en er weinig nieuwe kaarten op de markt komen. Danceliefhebbers die deze zomer net verkeerd gegokt hebben, zouden daardoor weleens achter het net kunnen vissen.

Politie-inzet

Voor festivals die later deze zomer gepland staan, is er buiten corona nog een onzekere factor bijgekomen. Zo werd vorige week bekend dat Awakenings Festival in Spaarnwoude niet doorgaat, omdat er niet voldoende politie beschikbaar is. Het festival, dat al van juni naar september werd verzet, krijgt daarom geen vergunning. “De politie heeft afgelopen jaar al veel overuren gedraaid, terwijl er nauwelijks ruimte is om verlof op te nemen,” zei een woordvoerder van de gemeente.

Eerder had de politie Noord-Holland al laten weten dat deze zomer geen ruimte meer is om extra (grote) evenementen in de provincie te organiseren. Awakenings Festival trekt verdeeld over twee dagen 80.000 bezoekers die nu waarschijnlijk op zoek gaan naar een alternatief.

Wie in juli direct naar een festival wil, heeft daardoor weinig keuze. Alleen voor Chin Chin Festival (3 juli, Tuinen van West) en Guilty Pleasure Festival (10 en 11 juli, Gaasperplas) zijn nog kaarten. Wie verder op de agenda kijkt, ziet vooral uitverkochte festivals staan. Alleen voor Mysteryland, Festifest, Valtifest, Vunzige Deuntjes, Amsterdams Verbond en Marco Carola & Guests zijn nog enkele kaarten te koop.