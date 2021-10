Straks meer openbare toiletten in Amsterdam: ‘Vinger over de bril, de mond in: ik durf het’

Zelfreinigende toiletten bij truckparking de Heining op Westpoort. Beeld Marc Driessen

1 miljoen euro. Dat budget stelt de gemeente vanaf 2022 jaarlijks beschikbaar voor de aanleg van nieuwe openbare toiletten. Het zal gaan om vier tot vijf nieuwe toiletblokken per jaar, rolstoeltoegankelijk, maar ook zelfreinigend om de beheerkosten te drukken. De nieuwe toiletten zullen waarschijnlijk vanaf volgend jaar verschijnen, om te beginnen bij de grote parken en groengebieden waar veel mensen nu nog hun toevlucht nemen tot de bosjes.

Het budget voor openbare toiletten betekent het einde van een omissie die de jonge Amsterdamse Geerte Piening in 2015 aan de kaak stelde toen zij een boete van 140 euro kreeg voor wildplassen. Via een bezwaarprocedure en uiteindelijk een gang naar de rechter vroeg zij aandacht voor de vraag: waarom zijn bijna alle openbare toiletten in Amsterdam slechts toegankelijk voor mannen?

In de hoofdstad zijn ruim dertig plaskrullen gevestigd, urinoirs, maar nauwelijks (rolstoeltoegankelijke) zittoiletten. Piening kreeg op sociale media veel aandacht voor haar zaak, waarop de gemeenteraad in actie kwam. Een initiatiefvoorstel van D66-raadslid Ilana Rooderkerk zette de zaak in 2019 op de agenda van het stadsbestuur, maar budget om op méér plekken in Amsterdam wc’s te bouwen ontbrak. Dat is vanaf volgend jaar geregeld.

Contactloze betaling

Op truckparking Heining in het Westelijk Havengebied staat sinds vorig jaar een zelfreinigend toilet van het Rotterdamse bedrijf Sanitronics, een systeem dat hoge ogen gooit om ook elders in de stad te worden neergezet. “Na elk toiletbezoek reinigt en droogt ons toilet automatisch gedurende 20 seconden,” zegt Coen van Houwelingen, directeur van het bedrijf. Na een contactloze betaling met de bankpas van 50 cent kunnen mensen gebruik maken van het zittoilet, aan de achterkant van de unit is gratis een urinoir te gebruiken.

Het toilet van Sanitronics werkt met een draaischijf waardoor er steeds een nieuwe, schone wc gebruikt kan worden terwijl de vieze pot gereinigd en gedroogd wordt. Van Houwelingen bezweert dat het systeem daardoor niet storingsgevoelig is, wat volgens hem blijkt uit het toilet dat in 2018 in Rotterdam is neergezet en inmiddels reeds ruim 150.000 keer is gebruikt zonder noemenswaardige storingen. Eens in de zoveel tijd moet er iemand langsrijden om zeep en wc-papier aan te vullen.

Vandalisme

De grootste uitdaging voor openbare toiletten is volgens Van Houwelingen vandalisme. Daarom wordt er een betaling gevraagd, die voorkomt dat dak- en thuislozen het toilet in bezit nemen als onderdak. Overigens gaat de deur na 20 minuten gebruik automatisch weer open om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Of Sanitronics de uiteindelijke leverancier zal worden van de toiletten die Amsterdam gaat bestellen, is nog niet duidelijk. Bij het Leidseplein staat een toilet van een Italiaanse leverancier, maar die is regelmatig buiten gebruik. Van Houwelingen is daarom vol vertrouwen. “Wij plaatsen ons product van Callantsoog tot Antwerpen, en op vele andere plekken in Europa.” Volgens hem werkt de unit bij parkeerplaats Heining naar behoren en zijn er geen storingen. “Ik durf mijn vinger over de bril te halen en in mijn mond te stoppen, zo schoon. Dit werkt.”