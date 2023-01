Straks gaan we op afstand naar de ziekenhuisarts – tenzij het echt niet anders kan

Lange wachtrijen op Schiphol, restaurants die avonden dicht zijn, winkels die vroeger sluiten; de recordhoge personeelstekorten in Nederland slaan overal diepe gaten. Meer mensen om al dat werk te doen komen er niet bij, integendeel. Kan technologie de oplossing bieden in de zorg?

“Het is in de zorg dweilen met de kraan open, omdat we ons in Nederland letterlijk ziek leven door werkstress, ongezonde voeding en weinig beweging. En tegelijkertijd demotiveren we zorgverleners met regels en innoveren we veel te traag.”

Kersvers hoogleraar ‘digitale transformatie in de zorg’ Daan Dohmen wond er in december tijdens zijn oratie aan de Open Universiteit geen doekjes om. De Nederlandse zorg stévent niet af op een infarct, ze ligt al aan de beademing.

Niet alleen slechte leefgewoonten, vooral de vergrijzing drukt steeds zwaarder op de zorg. Dohmen somt een paar cijfers op. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende jaren naar 337.000, van wie er 200.000 beschermd moeten wonen. Het aantal ouderen met artrose groeit naar 2,7 miljoen, het aantal staaroperaties onder 75-plussers naar 122.000 per jaar.

Met de huidige hoeveelheid personeel is dat al niet meer te behappen. En door diezelfde vergrijzing komen er ook steeds minder mensen in de zorg te werken. Daarom moet de zorg een omslag maken en digitale technologie omarmen, is Dohmen van mening. “Anders loopt alles nog verder vast. Technologie gaat de zorgcrisis niet oplossen, maar kan enorm helpen de pijn te verlichten.”

Net als bij vliegtickets

Dat is ook het streven van Amsterdam UMC, dat onlangs zijn visie op digitalisering van de gezondheidszorg aanscherpte. Vanaf 2025 vinden consults in de poliklinieken van het voormalige AMC en VU-ziekenhuis allereerst virtueel plaats, tenzij ziekenhuisbezoek noodzakelijk — of vanuit arts of patiënt — gewenst is.

“Nu krijgt iedereen nog een fysieke afspraak,” zegt UMC-chirurg Marlies Schijven. “Maar voor een heleboel zaken hoef je niet naar een arts toe. Wie vanuit Groningen voor een second opinion moet afreizen naar Amsterdam, kiest vaak liever voor een videoconsult.” Zulke voorkeuren kunnen volgens haar vastgelegd worden in het patiëntendossier, of via nieuwe zorgapps op de telefoon van de patiënt. “Net als bij vliegtickets: wil je aan het raam of aan het gangpad?”

Daarnaast wil Amsterdam UMC patiënten veel vaker op afstand in de gaten houden in plaats van in de poli of het ziekenhuisbed, of ze nu herstellen na een ingreep of vanwege een aandoening moeten worden gemonitord. “Dat kan je doen met slimme pleisters of professionele smartwatches. Dan hoeven patiënten na een ingreep minder lang op de intensive care te liggen en kunnen ze op verpleegkunde gevolgd worden, of thuis.”

De omslag is volgens Schijven, naast arts hoogleraar chirurgie met een focus op digitale toepassingen aan de UvA, makkelijker gezegd dan gedaan. “Het betekent iets voor het zorgproces. Die data moet worden uitgelezen, verzameld, beoordeeld en vervolgens in het patiëntendossier terechtkomen. En bij afwijkingen moet een zorgverlener worden gealarmeerd. Doe je dat allemaal weer met mensen, dan lost het niets op. Dan wordt de verpleegkundige of arts gek.”

Als techniek dat oppikt en veel van de doorsnee taken van artsen en verpleegkundigen overneemt, krijgen die weer meer tijd om zich aan de zorg te wijden. “Veel mensen verwachten dat door data en digitalisering zorg goedkoper wordt. Ik denk dat dat niet zo is. De winst zit in duurzaamheid van het zorgsysteem voor patiënten en medewerkers.”

Algoritme met een doktersjas

Kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende algoritmes zijn daarbij onontbeerlijk. Bij het beoordelen van ultrasoon-, CT-, of MRI-scans speelt AI al jaren een hoofdrol. Grote leveranciers van medische apparatuur, zoals Philips, reppen al van het beoordelen van behandelwijzen door kunstmatige intelligentie, zodat artsen worden ontlast.

Een voorbeeld daarvan zagen we volgens hoogleraar Dohmen, die als ondernemer in elf landen zorgtechnologie levert, al in coronatijd. Zijn bedrijf, Luscii, ontwikkelde met het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis een corona-app die mensen door de eerste vragen heen hielp.

“We lieten kunstmatige intelligentie alle coronavragen analyseren. Toen dat algoritme ingeleerd was, konden we met een handvol artsen in vier maanden 200.000 patiënten begeleiden die persoonlijk contact nodig hadden. Bij de huisartsenpost moesten mensen tweeënhalf uur wachten, wij konden dat in minder dan een kwartier.” Er was altijd de mogelijkheid een zorgverlener te spreken. “We waren bang dat mensen dat zouden misbruiken, maar dat werd bijna niet gedaan. Mensen begrijpen heel goed dat ze medewerkers moeten ontzien.”

Op basis van die ervaring werken Dohmen en Schijven met Philips aan verlichting van de lange wachttijden. Met een patiëntenapp, dataverzameling, kunstmatige intelligentie en een regiecentrum bij het OLVG worden op basis van de behoeftes van patiënt en arts consults, behandelingen en ingrepen gepland.

Het laatste wat Dohmen wil, is met technologie de mens uit de zorg halen. “Een zorgverlener ziet zaken die de patiënt niet zegt. Dat moet je niet wegautomatiseren. Maar door de drukte komen artsen daar nauwelijks aan toe. Ik hoop dat we met technologie in staat zijn tijd vrij te maken bij zorgverleners.”

Niet iedereen zal het accepteren

UMC-chirurg Schijven richtte afgelopen jaar onderzoeksinstituut Digital Health op, dat de versnipperde ziekenhuiswereld adviseert bij innovatie, en trad als bestuurder aan bij ZonMw, dat zorginnovatie met subsidies stimuleert. “Techniek is niet de belemmering,” zegt ze. “Het is de inpassing in de werksituatie en vooral de vraag hoe we daar ethisch en juridisch mee omgaan.”

“We zijn ten onrechte bang dat mensen technologie in de zorg niet accepteren. En we hebben lang onderschat of mensen – ouderen en kwetsbaren voorop – dat konden gebruiken. Tijdens covid hebben we gezien dat het juist heel goed gaat. Maar er is altijd een groep waarvoor het niet lukt. Daarvoor moeten we een digitale vluchtstrook aanleggen, naar een fysiek consult.”

Nog belangrijker dan innovatie is dat de zorg anders wordt ingericht, zegt Dohmen. “Onze drang naar controle en regeltjes zit oplossingen dwars.” Dat merkte hij toen hij als vrijwilliger meedraaide in een verzorgingstehuis. “Wat verzorgingstehuizen allemaal bij moeten houden over patiënten is totale onzin. En het wordt alleen maar meer.”

“Mijn grootste zorg is dat zorgverleners er de brui aan geven omdat ze als een robot volgens een exact voorgeschreven protocol elke tien minuten iets moeten doen. We leiden ze acht tot tien jaar op en vervolgens dwingen we ze twee van de vijf dagen te administreren. Er zit zo’n schat aan passie en creativiteit in de zorg, maar dat stoppen we nu weg.”

Naar de digitale dorpsdokter Daan Dohmen pleit voor de komst van de ‘digitale dorpsdokter’, die hij alvast iDoc heeft gedoopt: regionaal georganiseerd, ‘met het serviceniveau van een webwinkel als Coolblue’. Kunstmatige intelligentie helpt daarbij met het schiften en beantwoorden van de eerste zorgvragen en eventuele doorverwijzingen, een taak die nu vooral bij overbelaste doktersassistenten ligt. “Dat speelt personeel vrij en geeft zorgmedewerkers meer tijd om in te grijpen als de technologie aangeeft dat er meer aan de hand is.” Hij wil vooral de muren tussen zorgverleners afbreken. “Die hele kloof tussen eerste, tweede en derde lijn (huisartsen, poliklinieken en ziekenhuizen, red.) is verzonnen uit het oogpunt van financiering. De patiënt interesseert dat niet, die wil de juiste zorgverlener spreken.” Dohmen maakte het onlangs zelf mee. Zijn vader en zwager, beiden terminale kankerpatiënten, gingen ‘als een pingpongbal door de flipperkast van de zorg’. Van specialist naar specialist, van ziekenhuis naar thuiszorg. “Geen wonder dat mensen de weg kwijtraken. Zeker in zo’n kwetsbare positie.”

In vier verhalen zoekt Het Parool naar technologische oplossingen voor de huidige personeelstekorten. In de zorg, het vervoer, de horeca en op Schiphol. Dit is de eerste aflevering: de zorg.