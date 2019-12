Strafzaak tegen Ridouan Taghi gaat verder

Zware beveiliging door politie en marechaussee bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar de strafzaak Marengo plaatsvindt. Beeld ANP

Het proces in de rechtbank op Schiphol is door zware beveiliging omgeven.

In de zaak staan zestien verdachten terecht, van wie hoofdverdachten Ridouan Taghi en Saïd Razzouki bij verstek, omdat de recherche ze nog altijd niet heeft weten op te sporen. De groep wordt van een lange reeks liquidaties en moordplannen beschuldigd. De slachtoffers waren criminelen, maar ook onschuldigen zoals de broer van kroongetuige Nabil B. in maart 2018 en zijn advocaat Derk Wiersum, op 18 september.

De rechters en officieren van justitie worden sinds de moord op raadsman Wiersum zwaar beveiligd uit angst dat ook zij doelwit zijn, net zoals enkele (ex-)advocaten van de kroongetuige. De afspraken met zijn nieuwe verdediging zijn nog altijd niet rond. Het is bijvoorbeeld de vraag of de identiteit van de nieuwe advocaat of advocaten voor altijd zal worden afgeschermd – wat ongekend is in een Nederlands strafproces.

De rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben de media gevraagd de namen van de rechters en aanklagers niet te noemen als dat niet noodzakelijk is.