Strafzaak Peter R. de Vries mogelijk opnieuw in behandeling door geëmigreerde rechter

Beeld ANP / Remko de Waal

Of alle partijen instemmen zal pas duidelijk worden op een volgende zitting op 3 november, maar de kans lijkt groot.

Het gaat om ‘de jongste rechter’ die het proces tot nu toe in de meervoudige kamer van de rechtbank heeft behandeld. Er zou in de zaak al uitspraak zijn gedaan als het Openbaar Ministerie voor de zomer niet op het laatste moment nieuwe stukken had toegevoegd.

Door een tijdsverschil van negen uur met het land waar de rechter naartoe is verhuisd is het ondoenlijk steeds voor zittingen terug te vliegen, of de zaak via een videoverbinding te volgen.

De voorzitter van de rechtbank bracht het nieuws op weer een inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank. In november zal pas verder inhoudelijk worden gesproken over de verdere inrichting van het proces.

Voor het vertrek

De rechtbankvoorzitter vertelde dat het vertrek van de rechter naar het buitenland lang op losse schroeven stond, mede vanwege corona, en ‘pas definitief vorm kreeg’ terwijl de strafzaak al liep. De rechtbank had gehoopt voor het vertrek van de rechter uitspraak te kunnen doen.

“Wat we niet hadden voorzien, is dat vlak voor de uitspraak de nieuwe door het Openbaar Ministerie ingebrachte stukken maakten dat we de uitspraak hebben moeten uitstellen,” zei de rechtbankvoorzitter. “De wet schrijft voor dat de rechtbank verplicht is het onderzoek opnieuw aan te vangen, het dossier opnieuw te behandelen en opnieuw requisitoir en pleidooien te houden en het spreekrecht van de nabestaanden te laten uitoefenen.”

Hij noemde meteen ook ‘de uitzondering op die hoofdregel’. “Het hoeft niet als de officieren van justitie, de verdachten en hun advocaten er mee instemmen dat het onderzoek wordt voortgezet.”

Inmiddels hebben de partijen informeel overlegd over die vraag. Het lijkt erop dat niemand zit te wachten op een herhaling van het hele proces, maar dat is nog niet uitgesproken.