Strafzaak moord Peter R. de Vries moet opnieuw, met zeker zes verdachten

Bloemen in de Lange Leidsedwarsstraat op de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Die voor de hand liggende beslissing nam de Amsterdamse rechtbank donderdagmorgen, nadat andere Amsterdamse rechters dinsdag al hadden besloten dat de zaak tegen de toen nog drie nieuwe verdachten bij die van de vermoede uitvoerders moest worden gevoegd.

Nabestaanden nuchter

De nabestaanden van De Vries reageerden donderdag nuchter. “Ze hadden dit al langer zien aankomen en het proces tegen de nieuwe verdachten hadden ze hoe dan ook moeten doormaken,” zei advocaat Annemiek van Spanje, die het woord voerde namens de familie. “Zij gaan ervan uit dat ze nog wel vijf tot zeven jaar zoet zijn met deze zaak, inclusief hoger beroep et cetera.”

In het samengevoegde proces zullen zeker zes verdachten terechtstaan. Dat zijn vermoed schutter Delano G.; chauffeur en vermoed voorbereider van de moord Kamil E.; Krystian M. die de uitvoerders van afstand zou hebben aangestuurd; de Antillianen Gerower M. en Erickson O. die de zwaargewonde De Vries zouden hebben gefilmd en de recent gearresteerde Pool Konrad W. van wie onder meer allerlei sporen zijn gevonden in de vluchtauto en op de wapens.

De zaak moet formeel opnieuw omdat een nieuwe rechter in de zittingscombinatie de plaats heeft ingenomen van de ‘jongste rechter’ die inmiddels naar een ver buitenland is geëmigreerd. De advocaten van Kamil E. verzetten zich ertegen dat de rechtbank toch uitspraak zou doen in de zaak. Als ook maar een partij zich verzet moet de zaak in gevallen als dit opnieuw.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er naar gestreefd moet worden de herhaling van zetten ‘zo min mogelijk bezwarend te laten zijn voor de nabestaanden’.

OM baalt van samenvoegen

De officieren van justitie noemden het jammer dat ze dinsdag moesten vernemen dat een andere kamer van de Amsterdamse rechtbank al had beslist dat de zaken zullen worden samengevoegd, zonder dat zij zich daartegen hadden kunnen verweren. Zij zijn tegen, maar inmiddels is het een voldongen feit.

De advocaten van de vermoede schutter Delano G. en van Kamil E. ageerden opnieuw tegen het gegeven dat het OM veel volgens hen relevante informatie uit het parallelle onderzoek naar de mogelijk andere betrokkenen bij de moord op De Vries heeft weggelaten uit de zaak Iraklia tegen hun cliënten.

De raadslieden hebben inmiddels inzage in stukken uit dat andere onderzoek. Advocaat Ayse Çimen van Kamil E. heeft die stukken ‘met stijgende verbazing’ gelezen. “Onze cliënt is op niet magistratelijke wijze weggezet als aartsleugenaar omdat hij heeft gesteld dat een andere Pool betrokken was. Zijn verklaring werd compleet afgefakkeld. Nu lezen we dat er al die tijd sterke aanwijzingen waren dat de (inmiddels gearresteerde) Pool Konrad W. een rol speelde,” zei Çimen. “Op het wapen waarmee De Vries is doodgeschoten en het andere wapen in de auto zaten bijvoorbeeld mengprofielen met ook zijn dna.”

Dat de aanklagers in de zaak Iraklia die informatie niet kenden, noemde Çimen ‘moeilijk voorstelbaar’.

Beschamend handelen

Raadsman Ronald van der Horst van de vermoede schutter Delano G. hamerde erop dat hij al vanaf de allereerste inleidende zitting gewaarschuwd had dat in de parallel lopende zaak belangrijke informatie zou kunnen zijn verzameld waarover ook de procespartijen in de zaak tegen Delano G. en Kamil E. – tegen wie in juni levenslang werd geëist – zouden moeten beschikken.

“Ik vind de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie eigenlijk beschamend en onbegrijpelijk. Al wat relevant is met betrekking tot de moord op De Vries, moet aan de rechtbank worden voorgelegd,” zei Van der Horst. “Ik kan nu een eindeloze reeks onderzoeksgegevens opnoemen uit die andere zaak die mogelijk ontlastend en evident relevant zijn voor ons, maar die bij ons waren weggehouden.”

Een van de officieren van justitie reageerde gebeten. “Ik snap dat nuance niet helpt bij het slaan op de trom, maar het loopt compleet uit de rails met de verwijten, de suggesties en het in twijfel trekken van de integriteit van ons als zaaksofficieren in de zaak Iraklia.”

Hij bezwoer dat ook de aanklagers in die zaak de informatie uit het andere onderzoek niet kenden.

De uitgebreide zaak gaat waarschijnlijk op 12 januari verder met weer een inleidende zitting.