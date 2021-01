Strafwerk prikt als eerste dancefestival een datum

Beeld Kirsten van Santen

Tuurlijk, er kan nog van alles gebeuren en hoe we er in augustus precies voorstaan, valt lastig te voorspellen. Dat realiseren ze zich bij de organisatie achter het festival ook, maar hoop doet leven, wordt bij Strafwerk gedacht.

‘We zijn nog steeds aangeslagen door de dreun die we hebben gekregen van corona, dat zo heeft huisgehouden in onze sector,’ zegt Jasper Goosen van Strafwerk in een persbericht. ‘Maar we likken onze wonden, rechten onze rug en met meer energie dan ooit gaan we van 2021 de hardste editie ooit maken. Dat verdienen wij, maar dat verdient ons publiek al helemaal.’

Kaartprijs

Met een schuin oog houdt de organisatie wel de ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties, sneltesten en het garantiefonds dat vanaf 1 juli in werking treedt, in de gaten. Ook zal er tussentijds regelmatig overleg zijn met de Amsterdamse GGD.

Mensen die een kaartje willen kopen, kunnen dat vanaf 28 januari doen. Omdat er een kans bestaat dat het festival toch niet doorgaat, wordt er in eerste instantie een aanbetaling van vijftig procent van de kaartprijs gevraagd.

Floorplan

De line-up kent weinig verrassingen. Strafwerk heeft de artiestenlijst van 2020 meegenomen naar 2021. Bekende namen uit binnen- en buitenland staan daarop.

Zo zullen de Amerikaanse vader Robert Hood en dochter Lily als het duo Floorplan optreden. Ook is de dj Honey Dijon te zien en komt uit Engeland Patrick Topping langs. Van eigen bodem zullen onder andere Wouter S. te horen zijn, Franky Rizardo en het Amsterdamse duo Anotr.