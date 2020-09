Strafrechtstudenten laten hun angst (nog) niet winnen van hun ambities

Anne-Fleur Slagt Beeld Jakob van Vliet

Anne Fleur Slagt (25) is dit jaar begonnen aan haar master strafrecht aan de VU. “Mijn intrinsieke motivatie weegt zwaarder dan mijn angst.”

“Laat de moord op Wiersum een goede waarschuwing zijn voor onze hele maatschappij, er moet iets gebeuren. De wet hobbelt continu achter de realiteit aan. Pas als er iets gebeurt, wordt daarop ingespeeld. Achteraf dus, dan is het te laat. Ik denk dan ook dat mijn generatie beter is in vooruitkijken en snel anticiperen. Wij hebben grote veranderingen meegemaakt en kunnen daar ook gemakkelijker mee omgaan. Bij mij heeft de moord ervoor gezorgd dat mijn drang om aan de slag te gaan in het strafrecht alleen maar meer is gaan broeien. Angst is nooit een goede raadgever. En ik wil mensen helpen en niet afwachten en toekijken.Mijn intrinsieke motivatie weegt zwaarder dan mijn angst. Rechtvaardigheid is voor mij ongelooflijk belangrijk. Ik kan met mijn beroep actief bijdragen aan een eerlijk en veilig proces. Dat hoort bij een veilig Nederland, vind ik. Of ik advocaat word, dat weet ik niet. Ik neig nu naar officier van justitie. Ik zou er buikpijn van krijgen als ik als advocaat een moordenaar vrijpleit. Dan heb ik liever dat ik namens het OM er zorg voor draag dat zo iemand juist wordt veroordeeld.”

Ramez Nourzada Beeld Jakob van Vliet

Ramez Nourzada (26) is in februari begonnen met zijn master strafrecht aan de VU. “Kunnen we Nederland zonder advocaten laten zitten? Nee.”

“Na de dood van Derk Wiersum ben ik langs geweest bij zijn kantoor. Daar lagen allemaal bloemen. Ik wist direct: dit is heel heftig. Natuurlijk voor zijn familie, maar ook voor de rechtsstaat. Ik wilde bij zijn kantoor zijn om mijn steun te betuigen en stil te staan bij wat er gebeurd is. Ik ga hetzelfde pad op als Derk Wiersum, dat weet ik al jaren, en na de moord ben ik er niet anders over aan denken. Je kunt ook niet direct zeggen: ik stop. Je hebt als advocaat en ik als bijna-advocaat een rol in de samenleving te vervullen. Daar leren we ook over op de opleiding, over ethiek en dilemma’s. Kunnen we Nederland zonder advocaten laten zitten? Nee.”

“Er schieten nu wel andere gedachten door mijn hoofd: wat als ik straks advocaat ben en ik heb een gevoelige zaak? Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn privéleven? Het zijn gedachten, maar ik laat mijn angst niet winnen van mijn ambities. Dan hebben de criminelen gewonnen.”

Fabian van Hal Beeld Jakob van Vliet

Fabian van Hal (23) is dit jaar begonnen aan zijn master strafrecht aan de UvA. “Ik zie mezelf absoluut als strafpleiter, en voor je het weet lig je daar zelf.”

“Deze moord was buitenproportioneel en grensoverschrijdend. Een crimineel die een onschuldige advocaat vermoordt, daar was ik van in shock. Ik betrek het ook op mij persoonlijk. Ik zie mezelf als strafpleiter en voor je het weet lig je daar zelf. Zonder overdrijven: ik denk bijna elke dag aan de moord op Wiersum. Want stel: ik krijg in de toekomst zelf de mogelijkheid om een kroongetuige te verdedigen of iemand uit het georganiseerde criminele milieu. Is het me dan waard om mijn veiligheid op te geven? Ik heb een enorme passie voor mijn vak, maar de vraag die ik mezelf continu stel, daar heb ik zelf nog geen antwoord op. De gedachte een andere specialisatie te kiezen dan strafrecht is voorbijgekomen, maar ik wil ontzettend graag de underdog bijstaan. Dat is wat een advocaat doet en dat is ook wat ik ga doen. Angstgevoelens komen en gaan. Als ik eraan zou toegeven, komt de samenleving in gevaar; we willen eerlijke processen. Daar horen advocaten bij.”

Sezgi Iyibilir Beeld Jakob Van Vliet

Sezgi Iyibilir (25) is dit jaar begonnen aan haar master strafrecht aan de UvA. “Ik wil een rol spelen om de rechtvaardigheid in dit land te waarborgen”

“Ik weet nog hoe van slag ik was toen ik hoorde dat Derk Wiersum werd doodgeschoten. Het was een gitzwarte dag voor mij. De moord ging alle grenzen over, dat wist ik meteen. Ik ben me gaan verdiepen in de kroongetuigenregeling. Die blijkt hand in hand te gaan met de Nederlandse aanpak op georganiseerde misdaad. Daar heb ik wel een sterke mening over: dat heeft helemaal niet goed uitgepakt. De Nederlandse war on drugs is mislukt. Sterker: de war lijkt groter en heftiger geworden.”

“Als ik eerlijk ben, ben ik er door deze gebeurtenis alleen maar meer op gebrand om van strafrecht mijn werk te maken. Ik heb een strijdlust in me die alleen maar groeit. Rechtvaardigheid is mijn missie for life en ik denk dat ik als strafrechtadvocaat meer kan betekenen. Ik weet niet of ik me onveiliger voel, dat kan ik pas beoordelen als ik zelf een togaberoep heb. Ik denk dat het belangrijkste is dat het OM ervoor zorgt dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Laat hij niet voor niets zijn gestorven.”

Lotte Kramer Beeld Jakob Van Vliet

Lotte Kramer (22) is dit jaar begonnen met de master strafrecht aan de UvA. “Er is een tijdperk aangebroken waarin het criminelen niet alleen gaat om de persoon met wie ze een conflict hebben”

“Iedereen verdient een advocaat die partijdig is. Ik denk wel dat we door de moord op Wiersum meer zijn gaan nadenken over de gevolgen van een zaak. Ik vind nog steeds dat iedereen een advocaat verdient, maar waar ik voor de moord enkel zou kijken naar de verdachte, kijk ik nu ook meer naar de entourage. Aan wie is hij of zij in gelieerd? En wat zijn de gevolgen voor mijn eigen veiligheid? Als je een zaak niet optimaal kunt uitvoeren, moet je die niet op je nemen. Of je nu officier bent of advocaat. Ik vind dat geen teken van zwakte, maar juist heel sterk. Je toont respect voor de persoon die je verdedigt. Er is een tijdperk aangebroken waarin het criminelen niet alleen gaat om de persoon waarmee ze een conflict hebben, maar iedereen eromheen ook meepakken. De broer van de kroongetuige, zijn advocaat…”

Sarah Spaander Beeld Jakob Van Vliet

Sarah Spaander (22) is in februari begonnen met haar Master strafrecht aan de (UvA) “We slaan ons er als rechtsstaat wel doorheen.”

“Ik was net twee weken bezig met mijn stage op de rechtbank toen een medestagiair kwam vertellen dat er iemand was neergeschoten. Toen ik de naam zag, trok een rilling door mijn lichaam. Ik kende hem van naam hier op de rechtbank. Er flitsten allemaal gedachten door me heen. Zijn we nog wel veilig op de rechtbank? Nu zijn we een jaar verder en heb ik het gevoel dat we ons als rechtsstaat er doorheen slaan. Dat geeft me vertrouwen. We hebben niet toegegeven. We moeten ons niet laten afschrikken door criminele organisaties. Zij hebben niet de macht over ons. Ik denk, als ik straks een zelfverzekerde strafrechtadvocaat ben, dat ik een verdachte van een criminele organisatie wel zou bijstaan. Al overleg ik dat wel eerst met mijn partner en het ligt er ook aan of ik dan een gezin heb. En uiteindelijk wil ik rechter worden. Dat lijkt me fijner: dan ben je én bezig met het vinden van de waarheid én met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.”