Strafrechtelijk onderzoek naar 'frauderende' ambtenaar

Burgemeester Eberhard van der Laan schreef donderdag in een brief aan de gemeenteraad dat de de ambtenaar, die werkzaam was in de Stopera, is geschorst.



De ambtenaar werkte bij de dienst 'Bestuur en Organisatie', een dienst die zich richt op onder meer advies aan de burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en managers.



Antifraudeoffensief

Na meldingen over 'onregelmatigheden in de bedrijfsvoering' startte de gemeente een intern onderzoek, waarop het OM vervolgens een strafrechtelijk onderzoek startte.



Na eerdere fraude-incidenten kondigde de gemeente al een antifraudeoffensief aan. Alle gemeenteafdelingen zouden worden doorgelicht om een beter beeld te krijgen van de voor fraude kwetsbare plekken binnen de organisatie en directeuren van alle gemeentelijke onderdelen moesten binnen vier weken een 'integriteitsscan' uitvoeren bij hun organisatie.