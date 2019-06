Strafontslag ex-topambtenaar Ait-Taleb was terecht

Ait-Taleb werkte bij de gemeente als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie. Beeld Jitske Schols

Dat blijkt uit het vonnis dat vrijdagmiddag na bijna twee jaar touwtrekken tussen Ait-Taleb en de gemeente is uitgesproken. Volgens de rechter was op zijn minst sprake van een schijn van belangenverstrengeling, omdat de zakelijke en privérelatie die Ait-Taleb had met een opdrachtnemer veel te veel met elkaar verstrengeld waren geraakt. Plichtsverzuim dat volgens de rechtbank hard gestraft mag worden. Zij zou bovendien door haar gedrag de gemeente ernstige (financiële) schade hebben toegebracht.

Ait-Taleb was projectmanager radicalisering en polarisatie. Zij was verantwoordelijk voor de uitvoering van de ‘grijscampagne’, een voortijdig afgebroken experiment van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan en zijn antiradicaliseringsadviseur David Kenning om met anonieme filmpjes jongeren af te houden van een carrière richting terreur. Maar ook was zij actief bij onder meer de ontwikkeling van een app en de online-aanpak van radicalisering.

Vakantie

Voor al deze activiteiten huurde Ait-Taleb een en dezelfde persoon in: Saïd J. Al in een eerder stadium gaf zij toe dat zij de man ‘leuk’ vond, maar tot een liefdesrelatie zou het niet zijn gekomen. Volgens de rechtbank deed dat er weinig toe: ze hielden er een gemeenschappelijke vriendenkring op na, bezochten samen verjaardagen en gingen twee keer samen met anderen naar Turkije en Dubai op vakantie. Ook is er een foto waarop ze elkaar op de mond kussen.

Dat geeft, aldus de rechtbank, ‘geen blijk van professionele distantie die van een ambtenaar op haar positie mag worden verwacht’. Dat zij zelf meende dat ze werk en privé keurig gescheiden hielden doet er volgens de rechtbank niet toe. Haar wordt ook verweten dat zij de relatie voor haar leidinggevenden heeft verzwegen en zelfs ontkend.

Tijdens de zitting voerde Ait-Taleb aan dat zij uitsluitend heeft gehandeld in het belang van de gemeente en daarvoor werkweken van zeven dagen maakte. Haar enige motivatie zou ‘de bescherming van de stad’ zijn geweest. “Er werd net gedaan alsof er een IS-leider was opgepakt, terwijl mijn enige focus was: het voorkomen van aanslagen.”

Ernstige benadeling

De rechtbank toonde zich ongevoelig voor dat verhaal. Haar intentie was ‘niet van belang’. Dat was de door de gemeente veronderstelde ‘ernstige benadeling’. Volgens de rechtbank is zij verantwoordelijk voor een bedrag van drie ton dat zonder deugdelijke verantwoording aan Saïd J. is betaald. ‘Zij heeft het vertrouwen dat haar werkgever in haar moet kunnen stellen onherstelbaar beschadigd’.

Ait-Taleb had bij de zitting in april al toegegeven dat zij meer distantie had moeten betrachten. Maar onvoorwaardelijk strafontslag vond zij daarvoor een veel te zware sanctie. Ook daarover denkt de rechtbank anders. Haar betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zou ‘boven iedere twijfel verheven moeten zijn’. Dat nu haar naam onherstelbaar is beschadigd en dat zij al zo lang een goede staat van dienst had legt volgens de rechter ‘onvoldoende gewicht in de schaal om tot een ander oordeel te komen’.

Tegen Ait-Taleb en Said J. loopt ook nog een strafzaak over het vervalsen van facturen. Haar advocaat kon nog niet op de uitspraak reageren.