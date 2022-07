Straffen van 20 tot 26 jaar voor ‘medeplegen’ van moord op Ayla Mintjes

Vrienden en buurtbewoners houden een stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes, die overleed nadat zij was beschoten in de Maassluisstraat. Beeld ANP

De rechtbank straft lager dan de 30 jaar cel die justitie voor alle drie de verdachten had gevorderd, vooral vanwege de persoonlijkheidsstoornissen van de jonge verdachten. Samuel Y. (21), de jongste verdachte, krijgt 22 jaar cel. Jeremia T. (22) is volgens de rechters verminderd toerekeningsvatbaar en krijgt 20 jaar. Renato ‘Nato’ F. (35), die maar zware misdrijven blíjft plegen, krijgt 26 jaar.

De drie hebben op klaarlichte dag in een rustige woonwijk ‘op kille en gecalculeerde wijze een gewelddadig einde gemaakt aan het leven van Ayla Mintjes’, stelt de rechtbank vast. Dat Anis B. nog leeft ‘mag een wonder heten’. De rechtbank wil streng ingrijpen ‘in de golf van liquidaties die Amsterdam teistert’. Kogels sloegen in ‘tot op wel 800 meter van de roekeloze schutters’, waardoor woningen en auto’s zijn beschadigd en makkelijk meer slachtoffers hadden kunnen vallen.

De voorzitter van de rechtbank citeerde de vader van Mintjes: “U heeft het leven van Mintjes en uw eigen leven vergooid voor een paar euro’s.”

‘Vooropgezet plan’

Samuel Y. en Jeremia T. schoten volgens de rechtbank even na half acht ’s avonds met aanvalsgeweren zeker 36 kogels af op de sportieve Mercedes waarin Ayla Mintjes en Anis B. net uit de parkeergarage aan de Maassluisstraat waren gereden, behorend bij het complex waarin Mintjes een appartement had.

Mintjes werd in haar rug geraakt door één kogel, die ook door haar buik schoot. Ze overleed in het ziekenhuis. Anis B. bleef fysiek ongedeerd.

Renato ‘Nato’ F. was ook volgens de rechtbank de chauffeur van de Volkswagen Caddy waarin de schutters het duo hadden opgewacht en waarin ze na het schieten vluchtten. De daders staken de bestelwagen in brand verderop in de August Vermeylenstraat, waarbij ze zelf serieuze brandwonden opliepen. De rechtbank ziet overvloedig bewijs dat de drie verdachten de moord op Mintjes en poging tot moord op Anis B. ‘medepleegden’ volgens ‘een vooropgezet plan’.

Gewond

Zij reden na de schietpartij en het in brand steken van de vluchtauto in een BMW naar Utrecht, naar het huis van een nicht van Nato, waar ze gewond en stinkend naar benzine aanbelden. Daar werd Samuel Y. met levensgevaarlijke verwondingen aan met name zijn benen aangetroffen, nadat de vrouw tegen de zin van de anderen 112 had gebeld – omdat de verdachten vreesden ‘gevouwd’ (gearresteerd) te worden. In een afgeluisterd gesprek vertelde ze dat ‘Nato een job had gedaan die fout was gelopen’.

De mannen en hun kleding lijken op die op beelden van bewakingscamera’s. Op kleding, een mondkapje en een pet die de daders hadden gedragen, zaten dna van de verdachten én schotresten.

Renato F. werd op 19 mei met brandwonden aangehouden in een zolderberging in de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld, waar tevens volop zwaar wapentuig lag. Hij was in het gezelschap van een Amsterdammer die justitie apart vervolgt als moordmakelaar die de uitvoerders van de poging tot moord op Anis B., en de moord op Mintjes heeft aangestuurd.

Jeremia T. zocht op zijn smartphone vlak voor zijn arrestatie 37 keer op nieuws over de moord op Mintjes en zaken die daarmee te maken hadden. Op de telefoon werden ook foto’s gevonden van pistolen, een donker geklede, vermomde man met een aanvalsgeweer, een boel geld én Ayla Mintjes.

Uit de telecomgegevens van de verdachten blijkt dat ze in de maanden voorafgaand aan de moord volop contact hadden.

Voor zo ver de verdachten verklaringen aflegden, vindt de rechtbank die ongeloofwaardig.