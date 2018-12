Straffen tot ruim 13 jaar in zaak Urker drugskotter

Op 10 juni 2017 werd in Harlingen 261 kilo onderschept in een Urker viskotter.



Compagnon Ferry B. (43) krijgt 4,5 jaar, Urker Leendert R. (51), die als tussenpersoon fungeerde, krijgt 5,5 jaar.



De rechtbank gebruikt de versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) van de verdachten voor het bewijs. Dat is een opsteker voor justitie, omdat ook in deze zaak de advocaten fel hadden geageerd tegen het gebruik van die e-mails. Die mails gingen volgens de rechtbank duidelijk over de import van 'blokken' cocaïne.



Misdaadgeld en horloges

De rechtbank vindt de verklaring geloofwaardig van de al eerder veroordeelde eigenaar van de in juni 2017 gebruikte Urker viskotter, Johannes N. Hij zegt dat Muhammed S. en een ander hem onder dreiging aanzetten tot de smokkel.



S. en B. worden ook veroordeeld voor het laten beschieten van de woning van een rivaal in Hippolytushoef. De rechtbank ziet dat als zeer ernstige bedreiging. S. heeft volgens de rechtbank ook misdaadgeld en horloges witgewassen.



Cocaïne in zee

Het Openbaar Ministerie is heel tevreden met de uitspraak, vooral ook vanwege het oordeel over de PGP-berichten. Zulke berichten, uit in beslag genomen computerservers, zijn de basis onder heel veel strafzaken, ook over vele liquidaties in onder meer Amsterdam en de regio Utrecht.



Justitie had een kleine veertien jaar cel voor hoofdverdachte S. geëist omdat hij volgens aanklager Koos Plooij 'een geoliede machine' aanstuurde die grote partijen cocaïne invoerde. "Ze waren een onmisbare schakel in een keten met containerschepen uit Zuid-Amerika, die cocaïne in zee gooiden die vervolgens door vissers werd opgepikt en verder Nederland werd ingevoerd."



