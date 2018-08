Straffen tot één jaar geëist voor misbruik meisjes (13 en 15)

In de zaak staat ook een 44-jarige Arnhemmer terecht. Hij wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak, en zou het 15-jarige meisje seksueel hebben misbruikt en uitgebuit door haar te prostitueren.



Hij zit sinds november 2017 in voorarrest en hoorde dinsdag tweeënhalf jaar cel tegen zich eisen. De man werd eerder al veroordeeld voor mensenhandel en zat daarvoor een celstraf uit.



Via internet kwam de hoofdverdachte in contact met het meisje. Uit chatgesprekken blijkt dat hij het haar aanzette om tegen betaling seks te hebben met mannen. Hij maakte afspraken met haar over klanten, betaling en vervoer en had ook zelf seks met haar.



Over halen

De tweede verdachte, een 47-jarige Amsterdammer, stond terecht omdat hij als klant seks had met het meisje. Tegen hem is een jaar cel geëist op verdenking van gemeenschap met een minderjarige.



Onder invloed van het 15-jarige meisje raakte ook een 13-jarig meisje, eveneens uit Baarn, geïnteresseerd in prostitutiewerk. De hoofdverdachte nam haar mee naar Amsterdam en probeerde haar over te halen seks te hebben met een daar aanwezige klant.



Bang

Deze man, een 44-jarige Amsterdammer is de derde verdachte die terecht stond. Hij is vervolgd voor poging tot gemeenschap met een minderjarige en krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een celstraf van acht maanden.



Eenmaal geconfronteerd met de klant weigert de 13-jarige echter om seks te hebben. Ondanks lang aandringen door de hoofdverdachte en de beoogde klant blijft ze dit volhouden. Het meisje verklaart erg bang te zijn geweest. Uiteindelijk wordt ze naar huis gebracht. Als zij later haar ouders vertelt wat er gebeurd is, wordt de politie gealarmeerd.



Over twee weken volgt de uitspraak.