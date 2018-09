Straffen tot 9 jaar cel geëist in zaak mislukte heli-ontsnapping

Abdelghafour L. (39), Houssain el M. (27) en Rachid el M. (23) moeten van de aanklagers 9 jaar krijgen, Abdellatif N. (25) 8 jaar, Omar A. (20) en Sofyan el H. (24), 7 jaar, Saifeddine M. (20) en Alvaro G.B. (54) 6 jaar - allemaal voor het 'medeplegen' van de kapingspoging. Houssains broer Ismail el M. (22), die slechts 'medeplichtig' was, moet 3 jaar krijgen.



Hun 'levensgevaarlijke plan' bracht 'onbeheersbare risico's' met zich mee, betoogden officieren van jutsitie Caroline Cnossen en Hetty Hoekstra woensdagmorgen in hun requisitoir. "Gelukkig is het door de politie verijdeld".



Bed and breakfast

Dat de veelal jonge Amsterdamse verdachten aan het ontsnappingsplan meewerkten 'geeft blijk van een totaal gebrek aan respect voor de rechtsorde'.



"Wij wijzen de rechtbank op het schijnbare gemak en de brutaliteit waarmee de verdachten hun plan uitvoerden," zei aanklaagster Caroline Cnossen. "Met uitzondering van (de uit Colombia ingevlogen helikopterpiloot) Alvaro G.B. heeft geen van hen enige toelichting willen geven, laat staan spijt betuigd. Dit doet vrezen voor de toekomst."



De groep had zich 'grondig en professioneel' voorbereid op de bevrijdingsactie. "Er waren een appartement, een bed and breakfast en een aantal hotelkamers gehuurd, meestal onder een valse naam. Ook hadden de verdachten - eveneens onder valse naam - meerdere voertuigen gehuurd en diverse materialen bij winkels aangeschaft."



Vermomming

De bevrijdingsploeg beschikte over drie gestolen voertuigen en speciaal voor de actie aangeschafte telefoons. "Er is een scenario bedacht voor het huren van de helikopter, inclusief vermomming en bloemen," memoreerde Cnossen.



Dat de groep zelfs in staat was gebleken in Colombia een helikopterpiloot te strikken 'voor deze klus', vindt de officier van justitie veelzeggend. "Geld speelde daarbij kennelijk geen enkele rol, nu aan de helikopterpiloot maar liefst 100.000 euro is aangeboden."



Toen arrestatieteams ingrepen, probeerden groepjes verdachten in een gestolen BMW en een gestolen Audi te ontkomen in wilde achtervolgingen, op topsnelheden. Cnossen: "Hierbij zijn andere weggebruikers in gevaar gebracht. De aanwezigheid van wapens, kraaienpoten en benzine geven aan dat de groep zich bewust was van eventuele complicaties bij de vlucht en daarvoor maatregelen had getroffen. Dat bevestigt het planmatige en gewelddadige karakter van de actie."



Bescherming

De Frans-Marokkaanse verdachte Jaouad Aaros, een neef van 'organisator' van de bevrijdingspoging Abdelghafour L., werd op de vlucht doodgeschoten door een arrestatieteam. Hij werd in zijn rug getroffen.



De aanklagers vragen de rechters de forse celstraffen op te leggen om de maatschappij jaren tegen de verdachten te beschermen én 'duidelijk te maken dat wie zich in Nederland in laat met dergelijke gewelddadige misdrijven, ook als het een jonge first offender betreft, een forse gevangenisstraf boven het hoofd hangt'.



Woensdagmiddag, donderdag en maandag houden de tien advocaten hun pleidooien.



