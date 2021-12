Straffen tot 9,5 jaar cel voor diamantroof Schiphol in hoger beroep

Leden van de recherche en de Koninklijke Marechaussee verrichten sporenonderzoek bij het waardetransport dat op Schiphol werd overvallen. Beeld ANP

Twee verdachten werden vrijgesproken van betrokkenheid. De straffen voor de vier mannen waren hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie in de beroepszaak en ook hoger dan die de rechtbank in 2019 oplegde.

Bij de spraakmakende roof in 2005 werd voor bijna 73 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt, waarvan de daders in de buurt van Schiphol een deel ter waarde van zo’n 30 miljoen dollar achterlieten. De rest van de edelstenen is nooit teruggevonden.

Aanvankelijk ontbrak voldoende bewijs om de verdachten van de diamantroof te veroordelen. Na een omvangrijke undercoveractie van de politie werden zij in 2017 toch gearresteerd.