Straffen tot 7 jaar geëist voor leden nieuwe ‘Poolse maffia’

Voor Robert M. (40) en Pawel J. (29) vorderde de officier van justitie maandag in de rechtbank van Zwolle 7 jaar, voor geweld in Groningen, Lopik, Eindhoven en Den Haag, brandstichting in een bedrijfspand in Brabant en het importeren van wapens.

Hun landgenoten Konrad G. (35), Leszek M. (51) en Dariusz B. (42) moeten van de aanklager 4,5 jaar, 27 maanden en 10 maanden cel krijgen voor betrokkenheid bij een deel van die misdrijven.

Geweld als ‘werk’

De verdachten zagen de geweldsklussen volgens een deels bekennende verdachte als ‘werk’. Krystian M. had ze volgens een getuige naar Nederland gehaald om hier een ‘Poolse maffia’ te vormen. Een rijke man in Groningen moest eind 2021 klappen krijgen en zo bang worden gemaakt dat hij zou betalen (“Hij moest niet afgemaakt worden, anders kon hij niet betalen”). Het zou ook worden gefilmd. Die zware mishandeling, waartoe ook bijlen zouden zijn meegenomen, ging op het nippertje niet door.

In opdracht van de veronderstelde criminele organisatie rond Ridouan Taghi moest in Lopik diens ex-zwager zwaar worden mishandeld omdat die zich tegenover de zus van Taghi zou hebben misdragen en haar zou zijn blijven lastigvallen nadat hun relatie was stukgelopen. Voor de klus moesten ‘een ijzer’ (vuurwapen) en ‘een waggie’ (auto) worden geregeld. De ex-zwager moest in handen en knieën worden geschoten, of daar met een moker op worden geslagen, of anderszins ‘gehandicapt worden gemaakt’.

De verdachten lijken op 12 september 2021 te zijn gestoord door de gealarmeerde politie. Ze reden op hoge snelheid weg en schudden de politie af, waarna op de vluchtroute een vuurwapen werd gevonden.

Zo’n twee weken eerder zouden enkele van de Polen ‘in het holst van de nacht’ een bedrijfspand in Best in brand hebben gestoken middels de inhoud van twee jerrycans. Het ging om een voormalige garage. Van de twee hoofdverdachten is dna gevonden op handschoenen en een pakje Poolse sigaretten. De vermoedelijke vluchtauto is niet ver van het bedrijfspand aangetroffen. Op het stuur zat dna van Robert M.

Poolse tolken herkenden de stemmen van enkele verdachten op geluidsopnames bij de voormalige garage. De opdracht tot brandstichting zou van Krystian M. zijn gekomen, die zelf overigens in deze zaak niet terechtstaat.

Marokkaanse rapper

In januari 2022 werden wapens gevonden in een auto die Pawel J. bestuurde. Medeverdachten zouden in afgeluisterde gesprekken over de wapens hebben gesproken.

Robert M. zou in december 2021 in Den Haag een Marokkaanse rapper van zijn telefoon, jas, schoenen, horloge en autosleutels hebben beroofd. Dat maakt justitie vooral op uit afgeluisterde gesprekken. Hij zou met ‘een wijffie’ zijn gelokt. Hem zou een pistool op zijn hoofd zijn gezet en zijn vingers zouden zijn gebroken. Hij droeg niet het Patek Philippe-horloge van 240.000 euro waar M. en een medeverdachte op uit waren geweest. De sleutels van zijn auto zouden in het water zijn gegooid. Waar in het ene gesprek sprake is van een Lamborghini, spreekt een ander over een Golf.De verdachten hebben voornamelijk gezwegen of betrokkenheid bij de misdrijven ontkend.

In Eindhoven zou in juli 2020 een slachtoffer met een hamer zijn bewerkt. Een van de verdachten zei in een afgeluisterd gesprek dat ‘hij een man heeft verneukt in Eindhoven in een bos’. Ook in een versleutelde chat via berichtendienst Sky komt meermalen een hamer voorbij en wordt gesproken over ‘he got hammer his knee’ en ‘guy is broken for sure’.

Peter R. de Vries

De strafeisen van maandag betreffen maar een deel van de grote strafzaak 26Woltz, waarin in totaal 13 verdachten terechtstaan. Later deze maand komen een grote wapenvondst in een ‘stash’ (opslagplaats) in Alphen aan den Rijn aan bod. In dat depot lag volgens justitie vermoedelijk ook het omgebouwde alarmpistool waarmee Peter R. de Vries in juli 2021 is doodgeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.

De rechtbank moet nog bepalen of ook de mislukte liquidatie al inhoudelijk kan worden behandeld van de Nederlandse ‘tattookiller’ Cor P., ‘de Paling’ in januari 2022 in de Dominicaanse Republiek. Ook over die moordpoging is in de zaak 26Woltz een deeldossier opgenomen.

De uitspraak in de megazaak staat voor 14 november gepland.

