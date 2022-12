Straffen tot 18 jaar in megazaak 13Maracane voor voorbereiden liquidaties in Amsterdam

Beeld Getty Images

Benaouf A., die al 12 jaar uitzit voor zijn rol bij een liquidatie in Antwerpen in 2012, krijgt van de Amsterdamse rechtbank twee jaar meer straf dan justitie had geëist: niet 10 maar 12 jaar. Net zoals Hamid A. speelde hij volgens de rechters ‘een coördinerende en sturende rol’ in de criminele organisatie met liquidaties als oogmerk, maar hij deed dat via binnengesmokkelde PGP-smartphones vanuit de gevangenis. Dat rekent de rechtbank hem ‘bijzonder zwaar’ aan.

Het vonnis: “Hij heeft vanuit de penitentiaire inrichting hitters (huurmoordenaars) geronseld en moordopdrachten afgegeven. Hamid A. bepaalde onder meer wie welke bedragen zouden krijgen voor hun rollen in de moorden.”

‘Boekhouder’ Mohamed ‘Clown’ I. (36), die ook ‘een belangrijke en grote speler’ was, krijgt niet de gevorderde 12 jaar maar 10 jaar cel. Jeffrey S. (32) krijgt 9 jaar.

Andy de K. (‘Binkie’), krijgt 3 jaar voor het in zijn woning bewaren van 34 (automatische) vuurwapens. Soufiane el H. (32) krijgt 4 jaar cel. Drie verdachten worden vrijgesproken.De rechters spreken in het vonnis van ‘buitengewoon ernstige, schokkende feiten’ die ‘ontwrichtend’ zijn voor de samenleving.

Met onthutsend gemak

“Zonder meer vormden de verdachten een professioneel opererende organisatie met ‘spotters’ (observanten), ‘hitters’ en (gestolen) voertuigen en wapens die werden geregeld.” Ze werkten een dodenlijst af: ‘El Listo’, vol rivalen in een onderwereldoorlog die in 2012 was geëscaleerd. Met onthutsend gemak stuurden de verdachten elkaar berichten over het ‘kieren’ (vermoorden) van tegenstanders.

13Maracane heet in de wandelgangen een ‘veegzaak’. Uit het kamp waartoe de nu veroordeelde verdachten worden gerekend, werden eerder volop anderen voor concrete, daadwerkelijk uitgevoerde liquidaties veroordeeld tot zeer forse straffen – ook levenslange. De zaak 13Maracane draaide om één daadwerkelijk gepleegde poging tot moord (in 2014 in Amsterdam-West) en zeven moordplannen die niet doorgingen – ‘hetgeen niet aan de verdachten te danken was’.

Het Openbaar Ministerie had in het requisitoir in september benadrukt dat de moordplannen ‘een luguber gevolg (waren) van de drugshandel waarin Nederland helaas een hoofdrol speelt’.

In een andere veegzaak, tegen leden van het rivaliserende kamp, kreeg hoofdverdachte Iliass K. in januari levenslang. Hij is in hoger beroep gegaan, net zoals enkele medeverdachten. Ook sommige nu in 13Maracane veroordeelde verdachten overwegen hoger beroep.