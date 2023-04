Straffen tot 15 jaar voor overval waardetransport Amsterdam-Noord en wilde achtervolging

Beeld Michel van Bergen

De rechtbank acht, anders dan het Openbaar Ministerie, voor de meeste verdachten niet bewezen dat zij tijdens de wilde achtervolging met automatische vuurwapens gericht op de politie hebben geschoten. Wel is door het tonen van de wapens en het in de lucht schieten door enkelen sprake van bedreiging.

‘Nauwelijks eerder vertoond’

De vraag of de verdachten tijdens de achtervolging gericht op de agenten hadden geschoten, was cruciaal in het lang slepende strafproces onder codenaam Yaros. Een achtste verdachte, die een kleinere rol speelde, krijgt 2 jaar cel voor zijn medeplichtigheid bij de overval.

De rechtbank spreekt in het vonnis van ‘zeer ernstig geweldsdelicten, in georganiseerd verband’, waarbij de verdachten ‘planmatig te werk gingen’.

De overval en het daaropvolgende geweld kan alleen zijn begaan na een lange voorbereiding en aan de hand van een welbewust opgesteld plan. De daden zijn van ‘een ongekende brutaliteit’, en gepleegd met ‘minachting voor het leven van personen en hun eigendommen’. Het geweld zoals op 19 mei 2021 is gepleegd, is ‘nauwelijks eerder in Nederland vertoond’.

Justitie had 18 jaar tegen de zeven geëist, en 5 jaar tegen de achtste verdachte. Leider Osiris Diawara is in het weiland in Broek in Waterland doodgeschoten.

Verklaringen agenten onvoldoende

De processen verbaal en de aangiftes van de agenten die gericht zeggen te zijn beschoten met automatische wapens, zijn voor de rechtbank onvoldoende om de verdachten daarvoor te veroordelen. De verdachten zeggen alleen in de lucht te hebben geschoten.

De advocaten hadden de rechtbank opgeroepen ‘kritisch en met de nodige terughoudendheid’ naar de verklaringen van de agenten te kijken, aangezien tastbare sporen van het gericht schieten niet zijn gevonden.

Een verklaring van een opsporingsambtenaar geldt in principe op zichzelf al als voldoende bewijs, maar het relaas van de agenten heeft de rechtbank niet overtuigd. De manier waarop zij het schieten beschreven (‘sproeien’, ‘salvo’s) past niet bij het bewijs, en de betrouwbaarheid van de verklaringen van de agenten staat voor de rechters onvoldoende vast. Hun paniek kan hebben meegespeeld. Dat las rechtbankvoorzitter Kees Klomp maandagmiddag voor uit de samenvatting van het vonnis van 700 pagina’s.

In één geval staat schieten vast

In maar één geval, op de A10, staat voor de rechtbank vast dat gericht op 2 agenten is geschoten. In andere gevallen acht de rechtbank ‘het dreigend tonen en of in de lucht schieten’ voldoende om bedreiging bewezen te verklaren.

Sidy S. (39), die gericht met een automatisch wapen op een politiewagen schoot, en Hamza B. (44), die een sleutelrol speelde in de voorbereiding, krijgen 15 jaar cel. Abdi Karim el G. (44), die voor Schöne Edelmetaal op de Meeuwenlaan in de lucht schoot, krijgt 12 jaar.

Noudrine H. (45), El Hachmi A. (45) en Manual T. (44) krijgen 10 jaar. ‘Medeplichtige’ Valon M. (25) krijgt 6 jaar, Mirand A. (23) 2 jaar

Van de buit van 14,5 miljoen euro aan edelmetalen is 4,2 miljoen euro nog steeds zoek.

‘Afgewogen vonnis’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van El Hachmi A.: “Hoewel de straf voor mijn cliënt hoog is, 10 jaar na een eis van 18 jaar, is dit een afgewogen vonnis. Onze verweren waar het gaat om het niet te hebben geschoten op agenten, zijn gelukkig gehonoreerd.”

