Strafeisen overval waardetransport Amsterdam-Noord uitgesteld tot dinsdag

Mede doordat tolken het requisitoir van 120 pagina’s simultaan in het Frans moeten vertalen, neemt het voorlezen veel meer tijd dan de twee officieren van justitie hadden verwacht.

Het zwaarbeveiligde vervoer van verdachten kan niet later plaatsvinden dan om 17.30 uur en de videoverbinding via welke één verdachte de zaak vanuit een huis van bewaring volgt, wordt om 16.45 uur verbroken.

Om 9 uur begonnen

De officieren van justitie waren woensdagmorgen om negen uur begonnen met hun requisitoir, waarvan de slotsom zal zijn dat de elf verdachten gezamenlijk de zeer gewelddadige overval op het waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Noord hebben voorbereid, en dat sommige verdachten op de vlucht met automatische wapens gericht op de politie hebben geschoten.

Dat gericht schieten – een zwaartepunt in de verdenking – ontkennen de acht verdachten die nu terecht staan met klem. Zij zeggen dat alleen in de lucht is geschoten om de politie op afstand te houden. Een negende verdachte, Osiris Diawara, is door de politie op de vlucht doodgeschoten. Nog twee andere verdachten komen pas later voor de rechtbank.

Bij de overval, op 19 mei vorig jaar, werd 14,5 miljoen euro aan edelmetalen buitgemaakt. Daarvan is een deel ter waarde van 4,2 miljoen euro nog zoek.

Dat de mannen schuldig zijn aan de overval, staat nagenoeg vast. Een en ander is vastgelegd door bewakingscamera’s en enkele verdachten hebben grotendeels bekennende verklaringen afgelegd. De focus in de strafzaak ligt op de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten.

Acht hulzen

Dat er flink is geschoten, staat vast. In Broek en Waterland zijn acht hulzen gevonden van door de overvallers verschoten kogels en 87 hulzen van politiekogels. Van de overvallers raakten er, naast het dodelijke slachtoffer, twee gewond. De acht verdachten zijn afkomstig uit Frankrijk en België, op twee na zijn het allemaal veertigers.

