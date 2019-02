Strafeis van acht jaar voor mislukte liquidatiepoging Utrecht

Jerrel Z., zoals altijd in driedelig pak met zijn rasta's in het gelid, herhaalde tegen de rechtbank dat hij geen idee had dat hij in een auto met zware wapens reed en dat zijn passagier Khalid H. wilde vermoorden. Hij is woest omdat hij 'al twee jaar en 22 dagen' vast zit. Hij heeft zijn zoontje van bijna drie nauwelijks gezien.



Hij zegt dat hij wel vermoedde dat hij voor een criminele klus tegen een bescheiden vergoeding vanuit Amsterdam-Noord naar Utrecht reed ('ik heb een strafblad met tientallen artikeltjes'), maar dacht aan een ripdeal (drugsdiefstal) of afpersing.



Wapens

Hij zegt niet te hebben geweten dat Marciano D. vanaf de achterbank wapens uit het raam gooide - dat na de crash open stond. "Ik reed 160, was in paniek en moest op de weg letten."



Dat hij meerdere lagen kleding over elkaar droeg, was niet om van signalement te kunnen wisselen en sporen te dumpen. "Het was heel koud."