Strafeis van 5 jaar tegen drugsdealer van ‘expats en ondernemers’

Beeld ANP XTRA

Volgens het OM bestond de klantenkring van de verdachte niet uit ‘aan lager wal geraakte harddrugsgebruikers’, maar uit ‘ondernemers, makelaars, expats en accountants’. Vier koeriers die in hetzelfde onderzoek zijn aangehouden, moeten later voor de rechter verschijnen.

De verdachte kwam in september 2018 voor het eerst in beeld. De politie zette ’s nachts een auto stil, een Audi A6-limousine met een Duits kenteken. Achter het stuur zat de 20-jarige verdachte. Een van de andere inzittenden rende uit de auto en gooide een tas weg met daarin een wapen. Zowel de bestuurder als de inzittenden werden aangehouden op verdenking van wapenbezit. Ook werden drie telefoons in beslag genomen.

De man die woensdag voor de rechter verscheen, wordt ervan verdacht anderhalf jaar lang leiding te hebben gegeven aan koeriers die per scooter drugs afleverden bij klanten.

Sms’jes naar klanten

Een deel van de klanten heeft tijdens de zitting als getuige opgetreden. Klanten die niet zijn gehoord ontvingen tijdens het onderzoek een sms. ‘Weet dat uw nummer voorkomt in een strafrechtelijk onderzoek naar drugshandel.’

Het OM verbindt een symboolfunctie aan de zaak, juist omdat het zulke ‘normale’ klanten betreft. Met de eis hoopt de officier te laten zien wat er achter die ‘paar pillen in het weekend’ schuilgaat. “De verdachte is medeverantwoordelijk voor een stad die lijdt aan deze georganiseerde criminaliteit,” zei de officier.

“Schietpartijen, afrekeningen, fout geld in de stad. Daarnaast net zo ingrijpend: de gezondheidsrisico’s die het gebruik van drugs met zich meebrengen, de druk die een verslaving geeft.”