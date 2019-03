Straatrovers op de vuist met vriendengroep na het uitgaan

Twee mannen uit de vriendengroep, beiden 22 jaar oud, liepen verwondingen op aan hun gezicht.



Na een avond stappen verlieten de drie vrienden het Leidseplein. Ze liepen via het Leidsebosje in de richting van de Stadhouderskade. Een groep van vijf mannen kwam op hen af. Een van hen vroeg op dwingende toon om geld.



Gevecht

Er ontstond een gevecht tussen beide groepen, waarbij de verdachten de mannen probeerden te beroven. Dat lukte niet. De mannen liepen een gebroken neus en blauw oog op.



Van drie verdachten is een signalement beschikbaar. De eerste verdachte is tussen de 22 en 25 jaar oud, tegen de 1.80 meter lang, heeft een slank postuur, lichtgetinte huidskleur, zwart haar, getrimde baard, slecht gebit, opvallend ongelijke ogen en een zwarte jas van The North Face.



De tweede verdachte is ongeveer 18 jaar oud, rond de 1.75 meter lang en enigszins vadsig qua postuur. Hij heeft een lichtgetinte huid, kort zwart haar, opvallend grote neus en ovaalvormig hoofd.



De laatste verdachte is ongeveer 20 jaar oud en 1.75 meter lang. Weer een lichtgetinte huidskleur, lang zwart haar, opvallend grote oren, groene jas en mogelijk luisterend naar de (bij)naam 'Zakaria'.