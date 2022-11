Straatroof op Overtoom mondde uit in ‘ultiem vernederende’ verkrachting

Beeld ANP XTRA

Een avond stappen is voor een 20-jarige Amsterdammer uitgemond in een nachtmerrie. Nadat de man was uitgeweest op het Leidseplein ging hij, in de vroege ochtend van 25 juli, op zoek naar een Uber. Toen hij die niet kon vinden wandelde hij, op zoek naar een taxi, de Overtoom op.

Daar liep hij de 22-jarige Miljentho B. en twee vrienden tegen het lijf. ‘Meekomen nu,’ kreeg het slachtoffer te horen. Miljentho B. gaf de jongen klappen en trappen, greep hem bij zijn nek en trok hem mee.

Het 20-jarige slachtoffer werd daarop gedwongen om zijn jas, bril en schoudertas af te geven. Vervolgens werd hij in een hoek gehouden en werd zijn hoofd door Miljentho B. naar beneden geduwd. Die stopte vervolgens zijn geslachtsdeel in de mond van het slachtoffer.

Daarna hoorde de man: ‘draai je om ik ga je neuken’ en werden zijn broek en onderbroek naar beneden getrokken. Hierop probeerde Miljentho B. het slachtoffer ook nog anaal te verkrachten, wat niet lukte.

Vernederend

Vrijdag was een pro-formazitting in de zaak. Bij die gelegenheid sprak de officier van justitie over een buitengewoon heftig feitencomplex. “Het slachtoffer is op een ultiem vernederende manier verkracht.”

De beroving en de verkrachting vonden plaats op een plek waar camera’s hangen. ‘Doe geen aangifte, als je achter camerabeelden aangaat dan krijg ik je,’ had Miljentho B. het slachtoffer toegebeten. Inmiddels heeft B. de verkrachting en de poging daartoe bekend.

“Cliënt wijt het incident aan overmatig drugsgebruik,” zo liet de raadsman van B. weten. Bij B. is cocaïne aangetroffen. Doordat hij naar eigen zeggen onder invloed was, kan B. zich de verkrachting niet herinneren. Aan die lezing twijfelt het Openbaar Ministerie. “De verdachte zegt dat hij zich alles dat vooraf is gegaan aan de verkrachting nog kan herinneren, maar de verkrachting zelf niet,” aldus de officier van justitie. “In onze ogen is er hier sprake van opportunistisch geheugenverlies.”

Strafblad

Miljentho B., die een strafblad heeft voor vermogensdelicten, is inmiddels onderzocht door een psycholoog. Die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis bij hem vastgesteld.

De twee medeverdachten van B. worden wel verdacht van betrokkenheid bij de straatroof maar niet bij de verkrachting en de poging daartoe. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 30 december. Het Openbaar Ministerie heeft al laten weten dat het waarschijnlijk om een gevangenisstraf voor langere duur en een gedragsbeïnvloedende maatregel zal vragen voor Miljentho B.