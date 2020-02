Straatroof met vuurwapen in Nieuw-West vastgelegd door bewakingscamera’s

De twee overvallers steken de straat over en houden de jongen tegen. Beeld Bureau 020

Op de camerabeelden is te zien hoe twee jongens samen de Lodewijk van Deijsselstraat in lopen. De een stopt bij de ander iets in zijn rugzak. Enkele minuten later loopt het duo op de stoep in tegengestelde richting. Het slachtoffer komt op dat moment aan de overkant de straat in gelopen.

Het tweetal steekt over en houdt de jongen tegen. Eerst wordt er door hen gedreigd en even later pakt een van de overvallers het slachtoffer vast en trapt hem onderuit. Hierna trekt hij de zwart met grijs geblokte tas van de jongen zijn schouder en gaat ervandoor. De ander geeft het slachtoffer – die op dat moment nog op de grond ligt – een trap na en rent achter zijn partner aan in de richting van de Burgermeester Roëllstraat.

Terwijl de een met de Louis Vuitton-schoudertas op de vlucht slaat, trapt de ander het slachtoffer dat op de grond ligt nog na. Beeld Bureau 020

‘Ontzettend geschrokken’

Aan Bureau020 vertelt woordvoerder van de politie, Lex van Liebergen, dat de jongen ‘ontzettend geschrokken’ is van het incident. Hij dacht eerst dat het een geintje was, maar het bleek al snel menens te zijn toen een van de overvallers zijn vuurwapen trok. ‘De band van zijn schoudertas is ook gescheurd, dus dat geeft aan dat de verdachten met veel geweld te werk zijn gegaan,’ vertelt de politiewoordvoerder.

De beelden tonen dat de een 1.80 meter lang en rond de 18 jaar oud is en een licht getinte huidskleur, zwart haar en een normaal postuur heeft. Tijdens de overval droeg hij een bruine Gucci-pet en een lichtgrijs- of zilverkleurige winterjas. De ander is tussen de 1.65 en 1.70 meter lang, ook rond de 18 jaar oud en heeft een licht getinte huidskleur, zwart kort haar en een normaal postuur. Op het moment van de overval droeg hij een donkerblauwe winterjas en een lichtblauwe spijkerbroek. Beide verdachten spraken Nederlands.