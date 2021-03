Straatmanagers en makelaars: ‘Leegstand is ook een kans’

Winkeliers verlaten de Wolvenstraat en ook de horeca in De 9 Straatjes heeft het zwaar. Beeld Eva Plevier

“Ondernemers die ook eigenaar zijn, verkopen nu. Wiens huurcontract afloopt, zegt dat op, zowel zelfstandige ondernemers als de grote merken. De zelfstandigen met meer winkels brengen het terug naar één zaak. Je ziet het ook bij horeca, het merendeel redt het niet.”

De leegstand is niet altijd zichtbaar, weet Lony Scharenborg, straatmanager van De 9 Straatjes. “Een aantal plekken waar geen huurder zit wordt nog gebruikt, als pop-upwinkel of tijdelijke galerie. Of de huidige huurder mag nog even blijven. Dat geldt voor de hele binnenstad.”

De leegloop heeft mede te maken met de huurprijzen die de afgelopen jaren fors zijn gestegen in de binnenstad. “Als het druk is, dan haal je die er wel uit. Maar nu tikt dat hard aan. Ook voor de flagshipwinkels van grote ketens.”

Niet definitief

Scharenborg verwacht niet dat de huren definitief zullen dalen. “Er wordt nu veel tijdelijk verhuurd, voor een jaar of tot corona voorbij is. Dat heeft het geen gevolgen voor de huren op lange termijn.”

Robert Bleekemolen van makelaardij B&O Retail erkent de zware tijden, maar hij ziet ook dat in de belangrijkste winkelstraten de eigenaren en huurders met elkaar om tafel gaan. Pandeigenaren willen liever niet uitstel op hun hypotheeklasten vragen aan de bank. Die schrikken daar doorgaans van, met mogelijk gevolg dat verhuurders onder bijzonder beheer worden geplaatst. “Niet handig, want dat kan consequenties hebben voor eventuele herfinanciering.”

Elders in de binnenstad is het beeld gemengder. Zo wordt door ondernemers geklaagd over de leegloop van de Haarlemmerbuurt, maar feitelijk valt dat volgens BIZ-manager Sheila Prommenschenckel mee. “We hebben in de buurt 3 procent leegstand. Woonwinkel &Klevering is net leeg, die stopt helemaal met winkels. En Bestseller op de Haarlemmerstraat is failliet. Dat zijn twee grote panden op plekken die in het oog springen.”

Voldoende animo

Ze verwacht niet dat deze panden lang blijven leegstaan. “Er is veel interesse, van leuke winkeliers. Ik ben best tevreden met de mix van winkels in de buurt, die bewaken we ook. De meeste verhuurders bewegen mee. Het is ook voor hen belangrijk dat het gebied aantrekkelijk blijft.”

Bleekemolen ziet voldoende animo onder nieuwe winkeliers, van zowel middenstanders als webwinkels die ook offline beschikbaar willen zijn voor hun klanten. “Die zien nu kansen om plekken te krijgen waar ze voorheen niet tussen kwamen, omdat de huurprijzen nu zakken. Wij hebben de afgelopen maanden diverse huurcontracten gesloten.”

Mooi afgewerkt

Zoals modemerk Labfresh, dat binnenkort een flagshipstore opent op een prominente plek in de Van Baerlestraat. “In 2019 had Labfresh nooit zo’n betaalbaar huurcontract gehad,” zegt Bleekemolen. “De verhuurder heeft flink in het pand geïnvesteerd en het mooi afgewerkt, onder meer een trap van 70.000 euro, om hen in dat pand te krijgen.”

Dat geldt ook voor een middenstander als delicatessenwinkel Nixx’, die vorig jaar een pand in de Cornelis Schuytstraat betrok tegen een huurprijs die 25 procent lager ligt dan voor corona. “Die hadden daar in de oude situatie nooit kunnen zitten.”