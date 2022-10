Straatkunst bij De Omval uit solidariteit met Iraanse vrouwen: ‘Om het momentum in leven te houden’

De Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini (22) overleed op 16 september nadat zij door de religieuze politie was gearresteerd omdat ze haar hidjab niet ‘juist’ droeg. Beeld Manuel Seikritt

Fake, volledige naam Manuel Seikritt (42), maakt vaker straatkunst in Amsterdam rondom actuele thema’s. Hij gebruikt spuitbussen en sjablonen.

Op deze muurschildering houdt een vrouw met wapperende haren de oude Iraanse vlag vast, met daarop een leeuw en de zon. Dat was tot 1979, het jaar van de Iraanse Revolutie, de officiële vlag van Iran. “Dit ontwerp is natuurlijk gemaakt aan de hand van de protesten in Iran en de dood van Mahsa Amini,” zegt Seikritt.

Protestbeweging

De Iraans-Koerdische Jina Mahsa Amini (22) overleed op 16 september nadat zij door de religieuze politie was gearresteerd omdat ze haar hidjab niet ‘juist’ droeg.

Haar dood zette een golf van protesten in gang in het hele land, waarbij vrouwen het voortouw nemen met gevaar voor eigen leven. Volgens Amnesty International hebben de Iraanse autoriteiten sinds de protestbeweging zeker 144 mensen gedood, van wie minstens 23 minderjarigen.

“Ik probeer mijn steentje bij te dragen om dat momentum voor de protesten in leven te houden,” zegt Seikritt. “Ik hoop dat ze zo veel mogelijk aandacht krijgen en dat het ze lukt meer vrijheid te krijgen.”

De schildering is onder het spoor te zien ter hoogte van Weesperzijde 250.

