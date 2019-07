Straatintimidatie vorig jaar nauwelijks afgenomen

Uit recent onderzoek blijkt dat straatintimidatie vorig jaar nauwelijks is afgenomen. Beeld ANP

Uit recent onderzoek blijkt dat straatintimidatie vorig jaar nauwelijks is afgenomen. Het aandeel mannen dat in 2018 geconfronteerd werd met straatintimidatie is stabiel (30%). Vrouwen hebben, hoewel er sprake is van een daling sinds 2016, vaker te maken met straatintimidatie: van 59% naar 51%. Dat geldt vooral voor jongere vrouwen: 81% van de 15- tot 35-jarigen. Jongere mannen overkomt dit minder vaak (38%)

Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. Van de 3518 ondervraagde Amsterdammers geeft 41% aan de afgelopen 12 maanden een keer of vaker te zijn geconfronteerd met straatintimidatie.

In de praktijk blijkt handhaving van nafluiten, sissen of lonken naar vrouwen, homo’s en transgenders lastig. Juridisch gezien is het lastig te bewijzen, ook omdat veel opmerkingen onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Evenals de voorgaande jaren zijn de meest voorkomende vormen van straatintimidatie tegenover vrouwen nafluiten (34%), nasissen of naroepen met seksuele - of beledigende opmerkingen (25% voor beide vormen). Voor mannen is dat net als in 2017 het nageroepen worden met beledigende opmerkingen (25%).

Hoewel de incidenten in een groot deel van de stad plaatsvinden, komen ze vaker voor op de drukke plekken in de stad. De omgeving van het Centraal Station, het Leidseplein en de Burgwallen spannen de kroon. Buiten het Centrum zijn dat plekken in Bijlmer Centrum en Jan Evertsenstraat/Mercatorplein.

Een gemeentelijke campagne tegen straatintimidatie die deze zomer zou beginnen is uitgesteld, omdat burgemeester Halsma volgens haar woordvoerder wil dat er breder wordt gekeken dan alleen naar straatintimidatie, bijvoorbeeld ook naar vormen van online intimidatie van jonge vrouwen.