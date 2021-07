Straatfeesten Pride gaan niet door

De Reguliersdwarsstraat tijdens Pride 2020. In de Reguliers zullen – afhankelijk van eventuele maatregelen van het kabinet – wel feesten plaatsvinden in de vele cafés en discotheken. Beeld Amaury Miller

Eerder werd bekend dat de botenparade een jaar wordt uitgesteld, maar nu is duidelijk dat ook de straatfeesten op het Rembrandtplein, het Beursplein, het Amstelveld, de Zeedijk en bij de Stopera geen doorgang vinden. “Van ondernemers tot de gemeente, iedereen heeft keihard z’n best gedaan om het te laten lukken,” vertelt Martijn Albers van Pride Amsterdam. “Maar we moeten de 1,5 meter in acht kunnen nemen. Het is gewoon niet mogelijk om zulke mensenmassa’s veilig te laten feesten op plekken die we niet goed kunnen afsluiten.”

Zichtbaarheid

Albers: “Nu het eindfeest op de Dam niet doorgaat, willen we niet het beeld ophouden dat het groot en feestelijk wordt. Maar het wordt wel kléin en feestelijk.” Op de Dam wordt normaal gesproken het grote slotfeest gegeven, ter afsluiting van de negendaagse Pride.

In plaats van de straatfeesten worden er verschillende kleinere activiteiten georganiseerd, zoals een openluchttentoonstelling in het Vondelpark. Ook wil de organisatie focussen op zichtbaarheid en bewustwording. “De Pride Walk gaat door,” zegt Albers. “Dat is heel belangrijk, want de gemeenschap staat op heel veel fronten onder druk, zeker na de recente bestorming van het kantoor van een lhbti-organisatie in Georgië en de anti-homowet in Hongarije.” De mars wordt op 7 augustus gelopen van de RAI naar de Dam.

Reguliersdwarsstraat

In de Reguliersdwarsstraat zullen – afhankelijk van eventuele maatregelen van het kabinet – wel feesten plaatsvinden in de vele cafés en discotheken. Onder normale omstandigheden vallen alle grote en kleine evenementen tijdens Pride onder de paraplu van de Pridevergunning, maar omdat de botenparade nu niet doorgaat, is die vergunning er dit jaar niet.

De organisatie van de Reguliersdwarsstraat kreeg vorige week een positief pre-advies van de gemeente. “Het is nu even afwachten of er nieuwe maatregelen komen,” zegt Eward Koning, organisator van de Reguliersdwarsstraat. “Dan kunnen we zien wat er haalbaar is. Wel is het zo dat nu de Pride Walk doorgaat, er zeker duizenden mensen op de been zullen zijn in de stad. We zoeken manieren om hen veilig op te vangen.”