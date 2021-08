Straatfeest op Damrak bij einde van Pride Walk

Pride Walk in de Utrechtsestraat. Beeld Jakob van Vliet

Rond half één zoekt de menigte van vijfduizend mensen een van de schaarse lage bomen op in het Martin Luther Kingpark, als de regen met bakken uit de lucht valt. Tien minuten later klinkt er applaus als de zon schijnt. Een regenboog verschijnt niet, maar de vele regenboogvlaggen compenseren. Iedereen is heel blij dat de Pride Walk er weer is. ‘Wat mensen voelen, kun je niet weg stoppen.’

Deelnemers aan de Pride Walk Amsterdam verzamelen in het Martin Luther Kingpark. Beeld ANP

Zaterdag gaat de Pride Walk, die sinds 2012 gehouden wordt maar vorig jaar niet doorging, weer van start. Het is het slot van een sober 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam, maar van soberheid is deze zaterdag niets te merken.

De wegen van de route van 4 kilometer zijn afgesloten voor de stoet. Er klinkt gefluit en geklapper met plastic handjes. De sfeer is bovenal gezellig, er klinkt veel gelach en gepraat. Op de tram- en bushaltes langs de kant staan mensen te filmen, mee te juichen en toe te kijken. Elke keer als iemand langs de route uit het raam zwaait, al dan niet met regenboogvlag, stijgt er luid gejuich op uit de menigte.

Eerst zou de optocht van start gaan op het Europaplein, maar de start werd verplaatst naar het Martin Luther Kingpark in Zuid. Vanaf 14.00 uur loopt de stoet via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de Utrechtsestraat, het Rembrandtplein en de Dam naar het Centraal Station. Mensen met een beperking kunnen mee met een regenboogbus.

Daan Muusse. Beeld Tahrim Ramdjan

Om 12.00 uur verzamelen de eersten zich in het park. Zo ook de 18-jarige Daan Muusse, die uit Deventer komt. De elektrotechniekstudent die soms onder zijn regenboogvlag schuilt voor de regen, wilde al een tijd met de Pride meelopen, maar kon in zijn regio weinig. “Daar was wel een gaybar, maar die is al een tijdje weg.” Nu hij in Amsterdam is, heeft hij de smaak te pakken. “Ik zie hier zoveel leuke mensen. Die wil ik wel vaker ontmoeten.”

In angst in Nigeria

Dat geldt ook voor de 31-jarige Dennis Asenoguan, die zijn derde Pride meemaakt. Hij komt uit Nigeria. “Daar leven lhbtq-mensen in angst. De gemeenschap is zeer religieus en streng daar. Een heterostel kan daar al geen affectie uiten, laat staan een homostel.” Hij is dan ook blij om hier te zijn. “Ik hoop dat dit ook ooit in Nigeria mogelijk is.”

Dennis Asenoguan. Beeld Tahrim Ramdjan

Het maakt duidelijk dat Pride niet alleen een feestje is, maar ook een demonstratie. Zo zegt ook locoburgemeester Rutger Groot Wassink. “We hebben gezien dat geweld en uitsluiting in de stad nog veel te vaak voorkomt. Daarom is het belangrijk dat we hier zijn, dat de stad vol hangt met vlaggen.”

Een andere spreker zegt dat ‘Orlando niet vergeten mag worden’. Dat verwijst naar de schietpartij in een homobar in het Amerikaanse Orlando in 2016, maar ook de dood van de 17-jarige Rotterdammer Orlando Boldewijn na een Grindr-date in 2018.

Dittrich tegen conversietherapie

Senator Boris Dittrich spreekt zich uit tegen conversietherapie. Volgens officiële cijfers van vorig jaar zijn er 15 actieve conversiekampen in Nederland, waar men poogt om de geaardheid lhbtq’s te veranderen, maar in werkelijkheid zijn het er meer: veel organisaties wilden niet met de onderzoekers praten. “Ik vind het belangrijk om hier te zijn omdat zichtbaarheid het begin is van het beschermen van mensenrechten.”

Edwin da Vega. Beeld Tahrim Ramdjan

Dat geldt ook voor de 39-jarige Edwin De Vega en 42-jarige Chris Sta Brigida, voorzitter van een Europees netwerk voor Filipijnse lhbtq’s.

“Wij dragen elk jaar onze Pride op aan de transpersonen in onze gemeenschap,” zegt Sta Brigida. “In de Filipijnen zijn sinds 2010 50 transpersonen vermoord.”

Voor homoseksuelen is het niet veel beter: De Vega vertelt over een geval van een kennis, die dertig jaar met zijn partner samen was. Toen die laatste kwam te overlijden, mocht De Vega’s kennis van de familie geen afscheid nemen van zijn partner. “Het enige wat we willen, is gelijkheid.”

De groep loopt om half vier over het Rembrandtplein. Passanten stoppen met hun bezigheden en staan stil om te kijken, of te zwaaien; het lijkt de Canal Parade op land.

Op tramhalte Rembrandtplein staan honderden mensen als een erehaag voor de stoet.

Beeld Tahrim Ramdjan

Om 16.00 uur doet de stoet het Damrak aan, terwijl zonnestralen en motregen zich afwisselen. Nafiesa Rasoelbaks (37) heeft de hele stoet meegelopen. “Je mist de muziek, maar je maakt zelf sfeer. Gillen, met mensen praatje maken, photobomben.”

De filmmaker spreekt specifiek Surinaams-Hindoestaanse mensen aan, naar haar eigen achtergrond. “Ik zag een vrouw met Surinaamse vlag op wie ik afstapte. Ik kom heel weinig Surinaams-Hindoestaanse lhbtq’s tegen, dus ik vind het leuk ze hier te zien. Zodat we meer zichtbaar zijn.”

Wanneer de voorkant van de stoet op de Prins Hendrikkade arriveert, roept de organisatie plots op om uit elkaar te gaan. ‘Ga naar huis, pak de trein, de bus, de fiets, maar jullie moeten nu opsplitsen, want er komen nog 5000 mensen aan,’ roept iemand via een megafoon. Het vormt een abrupt en chaotisch einde van de stoet. “Niet blijven hangen.”

Zoals mensen vaker in menigten doen, gebeurt het tegenovergestelde. Een later deel van de stoet is aangekomen voor het Centraal Station, onder begeleiding van klassiekers als It’s raining men en I will survive. Het leidt tot een straatfeest op het Damrak met handen en regenboogvlaggen in de lucht.