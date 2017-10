Straatcameraman Frank Buis (61) overleden

Buis besloot eind jaren '90 de politie te volgen met een handcamera om misstanden bloot te leggen. Dat kwam voort uit woede die was ontstaan nadat hij als Europa-activitist was opgepakt door de politie.



Het liep totaal anders. Er ontstond een vriendschap tussen de in West woonachtige Buis en leden van het zakkenrollersteam. Hij tipte de politie als hij geboefte in de stad zag en legde vervolgens de arrestatie vast. Veel beelden verkocht hij met name aan stadszender AT5.



Grote klappers maakte Buis met het vastleggen van Willem Holleeder op zijn scooter in de PC Hooftstraat en met het beeld van Willem Endstra die lag te sterven op de Apollolaan.



Naast het boevenjagen besteedde Buis veel tijd aan het rondhangen bij bijvoorbeeld het Amstel Hotel of andere prijzige hotels in de hoop daar bekende personen vast te leggen. Hij had daar goede contacten onder de portieren.



Buis was al lange tijd ziek. Zijn aorta scheurde jaren geleden midden op de Dam. Gelukkig was een ambulance in de buurt waardoor hij het overleefde. Frans Buis koos uiteindelijk zelf voor de dood.