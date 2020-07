Straatartiesten: ‘We blijven spelen totdat de politie ingrijpt’

Het enige straatoptreden zaterdag op de Dam. Beeld Anna Herter

Het is een zonnige zaterdagochtend, toeristen en Amsterdammers vullen de Dam. Maar de vertrouwde levende standbeelden zoals Magere Hein of straatmuzikanten zijn nergens te bekennen. Alleen een eenzaam draaiorgel zorgt voor vertier. “Een verbod? Daar hebben wij niets van meegekregen,” zeggen de twee orgelmannen al schuddend met hun centenbakkies.

En toch is het zo: sinds zaterdag mogen straatartiesten niet meer optreden in het centrum. Dat maakte burgemeester Halsema vrijdag bekend. Het wordt steeds drukker in de stad, zo luidt haar onderbouwing, en straatmuzikanten trekken veel publiek dat onvoldoende afstand tot elkaar houdt. En dus zijn de buitenoptredens verboden tot 1 november.

Contrabassist Valery Alexeev (41) is wel op de hoogte van het besluit. Toch staat hij om de hoek van het Rijksmuseum te repeteren voor een optreden in de Passage. Samen met twee medemusici speelt hij voornamelijk klassiek, maar vandaag staan ook Abba, Queen en Deep Purple op het programma. “We blijven spelen totdat de politie ingrijpt. Daarna probeer ik het nog een keer, en dán pas leg ik mij erbij neer.”

Slechte timing

Het verbod beslaat precies de maanden waar straatmuzikanten het van moeten hebben, zegt Roel van Dongen. Hij is oprichter van het online Performers Platform, waar zo’n 1500 straatmuzikanten in Nederland aan verbonden zijn. “Straatvermaak is seizoensgebonden, in november is het hartstikke rustig op straat.”

Ook Louis Puggaard-Müller (33) vindt de timing funest. Hij speelt al tien jaar op straat met zijn gitaar, eerst in Kopenhagen en sinds vijf jaar in Amsterdam. Nu zit hij tegen zijn zin thuis. “De afgelopen maanden waren de straten uitgestorven en had het dus weinig zin om te spelen. Nu het eindelijk weer wat aantrekt, komt deze klap. Ik zag het verbod totaal niet aankomen.”

Juist de toenemende drukte was voor Halsema reden om het straatvermaak een halt toe te roepen. In het weekend van 11 en 12 juli was het zo druk in het centrum dat het houden van een veilige afstand niet mogelijk was, schrijft ze in het besluit, en dat zal tijdens de zomervakantie alleen maar meer worden. ‘Straatartiesten kunnen in de regel geen maatregelen treffen om hun publiek op voldoende afstand van elkaar te houden.’

Menigte

Het is ook niet de taak van de artiesten om hiervoor te zorgen, vindt Van Dongen. “Het is de verantwoordelijkheid van het publiek zelf. Zij moeten en kunnen zich net als op alle andere plekken aan de 1,5-meterregel houden.”

Daar sluit Puggaard-Müller zich bij aan. Bij zijn straatoptredens verzamelt zich geregeld een menigte, maar volgens hem zou die zich prima aan de regels kunnen houden. “Winkels, supermarkten, het Vondelpark, Schiphol... Alles is open en overal geldt: houd voldoende afstand. Waarom zou dat niet kunnen bij een straatoptreden?”

Bij de optredens van Alexeev ontstaan er überhaupt geen grote groepen mensen, zegt hij. “Af en toe blijft een enkeling langer luisteren, maar de meeste mensen gooien ons en passant een muntje toe.”

Geen inkomsten

Zowel Alexeev als Puggaard-Müller zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van hun straatoptredens. Beiden hebben daarnaast af en toe andere muziekklussen. Zo zou Puggaard-Müller in mei een album uitbrengen met zijn band Subterranean Street Society. Ook dit ligt door de coronacrisis stil.

Hoe moet dat nu tot november? Puggaard-Müller zegt niet in paniek te zijn. “Het komt vast allemaal wel goed. Ik krijg een beetje TOZO en ik gebruik deze tijd om andere dingen te ontdekken. Ik wil bijvoorbeeld een boek gaan schrijven.”

Alexeev is minder optimistisch. Ook hij krijgt overheidssteun, maar voelt zich daar niet gemakkelijk bij. “Ik wil gewoon mijn eigen geld verdienen.” De orgelmannen op de Dam denken niet ver vooruit. “Wij weten nergens iets vanaf, we merken het allemaal wel.”