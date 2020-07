Straatartiesten voorlopig niet welkom

Straatartiesten mogen komende tijd niet optreden in de binnenstad, vanwege de toenemende drukte. Dat heeft burgemeester Femke Halsema vrijdag besloten.

Het verbod geldt voor de hele binnenstad, en is van kracht tot 1 november, aldus de burgemeester. De reden voor het verbod is de toenemende drukte in de binnenstad. Het was volgens Halsema in het weekend van 11 en 12 juli zo druk in het gebied rond de Burgwallen, dat afstand houden niet mogelijk was.

‘Optredens van straatartiesten en –muzikanten op onder andere de Dam trekken veel publiek, waarbij de aanwezigen onvoldoende afstand tot elkaar houden,’ schrijft Halsema. Straatartiesten- en muzikanten kunnen bovendien weinig maatregelen nemen om hun publiek op voldoende afstand van elkaar te houden. Hun ‘vermaak is gericht op passanten die zich (langdurig) ophouden rond de artiest’.

Dat alles is gezien de voortdurende coronapandemie onwenselijk, aldus de burgemeester. Het verbod is direct van kracht.

Drukte in het weekend

Eerder zei Halsema al dat de verantwoordelijkheid voor het in de hand houden van de drukte komend weekend bij winkeliers en straatartiesten zelf ligt. De stad zet echter ook maatregelen in. Zo wordt op de Wallen het aantal bezoekers actief in de gaten gehouden via crowd control. Ook wordt op meerdere plekken eenrichtingsverkeer ingezet om te voorkomen dat mensen tegen elkaar opbotsen.