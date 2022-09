Stortregens zorgen voor probleemloze Dam tot Damloop – voor wie niet op voorhand was afgehaakt

Margaret Kipkemboi komt als winnaar over de streep bij de 36ste editie van de Dam tot Damloop. Beeld ANP

De organisatie van de 36ste editie van de Dam tot Damloop spreekt van een ‘rustige editie’, die prima is verlopen. Volgens een woordvoerder kan er tevreden worden teruggekeken. “Het frisse en natte weer zorgt ervoor dat we weinig deelnemers hadden die in de problemen raakten. Met warm weer is de kans op problemen groter.”

Het was deze editie vooral zaak ervoor te zorgen dat deelnemers na het bereiken van Zaandam direct iets warms konden aantrekken om onderkoeling te voorkomen. Daarvoor vergde op het laatste moment nog het nodige werk voor de organisatie. “De plek waar mensen hun tasjes met warme kleding konden ophalen, was door de regen veranderd in een drassig veld. We hebben de boel dus een stukje moeten verplaatsen.”

Keniaanse atleet

De wedstrijd werd gewonnen door de Keniaanse atleet Charles Langat (33). Hij realiseerde een (officieuze) tijd van 45 minuten en 9 seconden. Bij de vrouwen ging de winst naar zijn landgenote Margaret Kipkemboi. De 29-jarige atlete liep 50.38 (officieus).

Om 10.19 uur vertrokken de eerste professionele hardlopers. De eerste lading recreanten startte om 10.45. Het parcours heeft een lengte van tien Engelse mijl (ruim 16 kilometer) en leidde de pakweg 25.000 deelnemers van Amsterdam via onder meer de IJtunnel naar de finish in Zaandam.

Recordbedrag

Het sportieve weekend ging zaterdagochtend al van start met de achttiende editie van de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht. Daarbij werd een recordbedrag van 474.656 euro opgehaald voor onderzoek naar borstkanker. De donatiegelden komen ten gunste van de Borstkankervereniging Nederland, aldus de organisatie.

Naast de wandeling was zaterdagavond in Zaandam de Damloop by night. De Dam tot Damfietsers reden zondagochtend langs plaatsen met ‘dam’ in de naam, zoals Zaandam, Schoorldam en Monnickendam. Aan het hele Dam tot Dam Weekend namen in totaal zo’n 70.000 mensen deel.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: