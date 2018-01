Stormschade: wat is verzekerd en wat niet?

"Verzekeraars spreken van storm vanaf windkracht 7. Daarmee hanteren zij een minder strikt criterium dan bijvoorbeeld het KNMI, dat het bij windkracht 9 pas over storm heeft," zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.



Mocht er tijdens een storm een boom op je auto belanden, of een gevelsteen losraken, dan is het volgens Buis zaak dat je het zo snel mogelijk bij je verzekeraar meldt.



"Maak een foto en bel je verzekering. Begin vooral niet met repareren zonder dat met je verzekeraar te overleggen. Het kan zijn dat die de schade eerst zelf wil taxeren. Heb je zelf al iets vervangen, dan is het mogelijk dat het niet wordt vergoedt."



Niet in alle gevallen

Maar stormschade wordt niet in alle gevallen vergoed. "Bij stormschade aan je auto is het afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten. Als je slechts beschikt over de verplichte WA-verzekering, dan ben je niet verzekerd bij stormschade."



Pas als je een all-riskverzekering of een beperkt cascoverzekering hebt, kan je de schade verhalen. "Op een eventueel eigen risico na. Die kan variëren van 300 tot 500 euro."



Schade aan je woning

Huiseigenaren moeten weer op andere zaken letten. "Stormschade wordt in principe altijd vergoed via de inboedel- en opstalverzekering. De inboedelverzekering vergoedt al je gebruiksvoorwerpen, de opstalverzekering vergoedt alles dat bij het huis hoort, zoals de muren en deuren."



Maar ook hier zijn uitzonderingen, zegt Buis. "Als de schade-expert langskomt en constateert dat er schade is door achterstallig onderhoud, kan de verzekering weigeren de schade te vergoeden."



Huiseigenaren doen er volgens Buis verstandig aan de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar te afsluiten.



"In feite bestaat er een duidelijke scheiding tussen de twee verzekeringen, maar soms is er discussie over wat waaronder valt. Zo is het bij de keuken soms de vraag of die bij de inboedel, of bij het huis hoort. Heb je twee verschillende verzekeraars, dan kunnen zij onenigheid krijgen over wie wat moet betalen."



