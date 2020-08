Stormloop op gratis perenbomen: in drie kwartier zijn ze alle duizend weg

Hoe krijg je Nederland aan het groen? Heel eenvoudig: gratis perenbomen weggeven. In Amsterdam gingen er binnen drie kwartier duizend van de hand.

Ze zijn er zelf een beetje beduusd van. Normaal is er nauwelijks een mens te vinden in het ‘unieke stukje poldernatuur’ van Anna’s Tuin en Ruigte bij het Science Park. En kijk nu. Op zaterdagochtend vroeg staat er in de regen een tientallen meters lange rij. Auto’s kriskras geparkeerd op de groenstrook voor café Polder.

Gratis perenbomen. Donaties welkom.

Stichting Meer Bomen Nu had er deze week 150.000 in de aanbieding. Conference, mooie jonge laagstamboompjes van 1,5 tot 2 meter hoog. Een kweker in Flevoland had ze gekweekt voor de export, maar kon ze door corona niet vervoeren. Zaterdag zouden ze de koelcel verruilen voor de verbrandingsoven.

Tree sitting

De kweker dacht: je kunt ze beter uitdelen. En dus reden de afgelopen dagen vrachtwagens vol door het land, waaronder Amsterdam. Met zo’n boompje krijg je gratis fruit, meldt Meer Bomen Nu. ‘En het is leuk voor insecten, verkoeling en vergroening.’

Donderdag arriveerden er duizend bij Anna’s Tuin en Ruigte. Vrijdag stonden de eerste mensen de boompjes al uit de sloot te trekken, waar ze lagen opgeslagen om de wortels netjes nat te houden. “We hebben een dagje tree sitting moeten doen,” zegt organisator Fleur Jager, de verbazing nog in de ogen. “We hebben ze moeten bewaken om iedereen een eerlijke kans te geven.”

Schuin afsnijden

Boompjes van 10 tot 15 euro. Zaterdag meldt de eerste belangstellende zich al om zeven uur ’s ochtends, om half negen begint het storm te lopen, tegen tienen begint de uitdeling.

“Even de gebroken takjes afsnijden. Schuin, want anders blijft de regen erop liggen en gaan ze rotten.”

“Doen ze het ook in potten?”

“Twintig stuks graag voor volkstuinencomplex Amstelglorie.”

Indra Wamelink had er graag eentje gehad voor oma en nog eentje extra voor haar zus, Marianne Dijkstra twee stuks voor de speeltuin op het Mariotteplein. Marcelien Bos, met drie verregende kinderen in de rij, had er graag vijftien voor haar ‘grote tuin in Muiderberg’ en de plaatselijke school.

Dat gaat dus niet. Teleurgesteld: “Eentje is ook goed.”

Bomen zijn op

Om precies 10.43 uur is de vierjarige Hidde Bouwstra uit Diemen de laatste die een boom in ontvangst mag nemen. Achter hem ontstaat rumoer. Stond hij niet later in de rij? De boom wordt bijkans uit zijn handen getrokken.

“We hadden er ook vierduizend weg kunnen geven,” bromt Eelco Baarda van Oost Indisch Groen en Anna’s Tuin en Ruigte na afloop. Binnen drie kwartier is er voor ruim tienduizend euro aan boompjes uitgedeeld. De weggeefactie op zondag is geschrapt. Ook elders in het land liep het dezer dagen storm. Heerenveen, Leeuwarden, Riel, Hoofddorp, Breda, Epe en Vaassen, overal meldt de website: de bomen zijn op!

Op het Science Park verschijnen ondertussen vier handhavers aan de einder. Wat is er aan de hand? Ze hebben klachten ontvangen over ‘parkeren in het groen’.