Stormloop buitenzwemmen Noorderparkbad: ‘Eerste week zat meteen vol’

Beeld Jakob van Vliet

Ze hebben de eerste baantjes zelf getrokken, vorige week, toen het buitenbad net was gevuld met 650.000 liter water. “Dat was best fris,” vertelt toezichthouder Kevin Groot, die nu met drie lagen kleding aan de rand van het bad staat. Manager Marco van der Horst knikt: “We zijn begonnen op een temperatuur van 18 graden Celsius. Dat is even happen naar adem. We zitten nu tegen de 20 graden aan, dat ligt in de buurt van wat door de mensen als behaaglijk wordt ervaren.”

Stormloop

In de buurt van behaaglijk. En toch liep het storm, toen vorige week bekend werd dat het Noorderparkbad de deuren weer ging openen voor zwemmers. Er is beperkte ruimte: 25 mensen per uur tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds. Van der Horst: “De eerste week was meteen vol. Het is een mooie mix van zwemmers: triatleten en wedstrijdzwemmers die hun conditie op peil houden, maar ook recreanten die er uitzien alsof ze een dagje naar het strand gaan.”

Kevin Jochems trekt zijn baantjes met ambitie. Hij heeft zich ingeschreven voor een halve triatlon in augustus en heeft voor het zwemmen van de bijna twee kilometer volgens eigen zeggen nog wat arbeid te verrichten. “Ik moet vooral aan mijn techniek werken. Augustus lijkt nog ver, maar ik ben al aan de late kant. Dus het is mooi dat ik nu hier terecht kan. Ik probeer elke week een of twee keer te zwemmen, hier of in het De Miranda.”

Meer plaats

Het prettige van het Noorderparkbad: het is er minder druk. Er is minder ruimte, maar meer plaats, vertelt Lennard den Hollander. “Er komen mensen uit het hele land naar het De Mirandabad. Ik sprak van de week een man uit Gouda die twee keer per week naar Amsterdam komt om te zwemmen.” Dat bezoek van buiten is niet de bedoeling, maar moeilijk te voorkomen, legt manager Van der Horst uit. “Vanwege de privacy mogen we mensen niet naar hun postcode vragen.”

Een andere verklaring voor de drukte in Zuid is mogelijk de temperatuur van het water. Terwijl de zwemmers in het Noorderpark bikkelen op de grens van het behaaglijke, wordt in De Miranda gedobberd in een bad dat zeker drie graden warmer is. “En ze hebben er warme douches,” zegt Den Hollander die beide baden bezoekt. Lachend: “Toen het van de week rond het vriespunt was, heb ik hier na het zwemmen tien minuten in de auto gezeten om een beetje op te warmen.”

Koud

Het verschil in temperatuur hangt samen met de technische installatie, vertelt Van der Horst. In Zuid wordt gestookt op gas, in Noord wordt het zwembad verwarmd met stadsverwarming en zonnepanelen. “Normaal wordt het buitenbad in mei in gebruik genomen. We hebben het bad nu op temperatuur gekregen door water uit het warmere binnenbad met behulp van slangen naar het buitenbad over te brengen.”

Beeld Jakob van Vliet

Over het resultaat is iedereen te spreken. De zwemmers staan te trappelen en nemen de ongemakken (koude douche, buiten omkleden, meteen naar huis) voor lief. Ook het zwembadpersoneel is tevreden dat het Noorderparkbad weer open is, zegt Van der Horst. “We zijn blij dat het kan en dat het mag. We merken aan de reacties dat het voor veel mensen toch een lichtpuntje is in moeilijke tijden, dat ene uurtje in het water.”