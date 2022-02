Storm Eunice eist vierde leven in regio Amsterdam

Beeld ANP

Dat bevestigt een bron aan deze krant na berichtgeving van NH Nieuws. Het slachtoffer reed volgens het nieuwsprogramma in zijn auto over de Olympiadelaan toen er een boom op zijn auto viel. Hij raakte bekneld, waarna de brandweer ter plaatse kwam om hem te bevrijden. Dat kostte ongeveer een uur, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht.

De neef van het slachtoffer vertelt aan NH Nieuws dat de man een gekneusd borstbeen, een hartkneuzing en vier gebroken nekwervels had. “Hij is nog wel geopereerd, maar de kans dat hij verlamd zou zijn, was heel groot.” Woensdag kreeg hij een hartaanval, die hem fataal zou zijn geworden.

In de regio Amsterdam vielen eerder drie slachtoffers. Het eerste slachtoffer kwam op de Aalsmeerweg in Zuid onder een omgewaaide boom terecht. In de Weesperstraat in Diemen viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder overleed ter plekke. Het derde slachtoffer viel op de Vrijheidslaan, eveneens in Zuid. Een boom viel daar op een fietser die ook ter plekke overleed.