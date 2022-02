Storm Eunice eist al drie levens in regio Amsterdam

In de Weesperstraat in Diemen kwam een boom op een rijdende auto terecht. De bestuurder overleed ter plekke. Beeld VLN Nieuws

Het eerste slachtoffer kwam rond 15.00 uur op de Aalsmeerweg in Zuid onder een omgewaaide boom terecht. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd later. Volgens ooggetuigen ging het om een vrouw, de brandweer kon dat nog niet bevestigen. Het is niet bekend of het slachtoffer te voet was of op een fiets zat.

Zo’n anderhalf uur later meldde de brandweer dat een omgevallen boom op een rijdende auto terecht was gekomen in de Weesperstraat in Diemen. De automobilist overleed ter plekke.

Het derde slachtoffer viel rond 17.00 uur op de Vrijheidslaan, eveneens in Zuid. Een boom viel daar op een fietser die ook ter plekke overleed.

Linten

Volgens buurtbewoners stond de boom al enige tijd op omvallen en hing de politie linten op om passanten te waarschuwen. “Het is nalatig van de politie. Als je weet dat die boom omgaat, hang je niet alleen drie lintjes op,” zegt een omwonende die het zag gebeuren.

“Als wij een gevaarlijke situatie constateren, dan doen wij daar op dat moment wat mee en geven het door aan de verantwoordelijke instanties. Gemeente of brandweer zal hun best doen dan zo snel mogelijk ter plaatse te zijn,” zegt een woordvoerder van de politie.

Nabestaanden

Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De politie laat weten nog bezig te zijn met identificatie. Daarna worden nabestaanden op de hoogte gebracht.

De brandweer in de regio laat weten dat het aantal meldingen door storm Eunice snel toeneemt. “Het is enorm druk. Er komt van alles voorbij, omgevallen bomen en andere soorten stormschade.”

Lees alles over de storm in ons liveblog