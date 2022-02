Storm Eunice brengt onherstelbare schade aan in Amsterdam: drie mensen overlijden

Drie mensen zijn omgekomen in Amsterdam en Diemen tijdens storm Eunice, die vrijdag met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur door het land raasde.

Er was gewaarschuwd dat storm Eunice de zwaarste storm van de 21ste eeuw kon gaan worden. Het OV werd daarom vrijdagmiddag al stilgelegd, het Amsterdamse lijsttrekkersdebat van AT5 voor vrijdagavond is afgelast en verschillende locaties, waaronder Artis en de Hogeschool van Amsterdam, sloten eerder hun deuren.

Toch ging het vrijdagmiddag gruwelijk mis. Nog voor 18.00 uur overleden drie personen in Amsterdam en Diemen doordat ze onder een omgevallen boom terechtkwamen. Een vierde slachtoffer overleed later op de avond bij het Groninse Adorp. Daar botste een automobilist tegen een omgewaaide boom.

Rond 15.00 uur maakte de storm zijn eerste slachtoffer. Op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid kwam een slachtoffer onder een omgewaaide boom terecht. De brandweer heeft de persoon bevrijd die kort erna in het ziekenhuis is overleden. Volgens getuigen ging het om een vrouw, maar dat kon de politie niet bevestigen. Over de identiteiten van het slachtoffer was vrijdagavond nog niets bekend.

Ter plekke overleden

Circa anderhalf uur nadat het eerste dodelijke slachtoffer viel, meldde de brandweer dat een omgevallen boom op een rijdende auto terecht was gekomen in de Weesperstraat in Diemen. De automobilist overleed ter plekke. Rond 17.00 uur viel op de Vrijheidslaan in Zuid een derde slachtoffer. Een boom viel daar op een fietser die ter plekke overleed.

Volgens buurtbewoners stond de boom al enige tijd op het punt om te vallen en bracht de politie alleen een paar afzetlinten aan om passanten te waarschuwen. “Het is nalatig van de politie. Als je weet dat die boom omgaat, hang je niet alleen drie lintjes op en ga je weer weg,” zegt een omwonende die het zag gebeuren.

“Als wij een gevaarlijke situatie constateren, doen wij daar op dat moment wat mee en geven het door aan de verantwoordelijke instanties. Gemeente of brandweer zullen hun best doen om dan zo snel mogelijk ter plaatse te zijn,” zegt een woordvoerder van de politie

De politie doet onderzoek naar wat er precies omtrent de boom en afzettingen is gebeurd.

Bomencontrole

Het afgelopen jaar werden er in Amsterdam zo’n 1700 bomen gekapt of gesnoeid omdat ze een gevaar vormden voor de omgeving. Om dit te bepalen, controleert de gemeente elk jaar de bomen in een gedeelte van de stad. “Daarbij wordt visueel en zonodig via een nader onderzoek gecheckt of ze een normale storm aan kunnen,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. Bomen die op omvallen staan, worden uiteraard altijd snel weggehaald, maar voorafgaand aan een storm worden niet nog extra controles gedaan. “We hebben 300.000 bomen in beheer en dat er een storm op komst is, weet je pas kort tevoren,” zegt de woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat er mensen in de stad overlijden door omgevallen bomen. Ook in 2013 en in 2014 maakte een storm dodelijke slachtoffers. In 2013 overleed een vrouw op de Herengracht nadat er een boom op haar was gevallen en in 2014 overleed een dakloze man in een abri op de Nieuwezijds Voorburgwal die werd getroffen door een boom.

Noodnummer overbelast

Een automobilist in de Gerrit van der Veenstraat kroop vrijdag door het oog van de naald, zo is te zien op videobeelden. Een boom die langzaam omviel, belandde op de achterkant van de auto. De bestuurder, voormalig actrice en presentatrice Ellemieke Vermolen, kwam er met enkel blikschade goed vanaf.

Ook op andere plekken in de stad en in het land heeft Eunice grote impact gehad. De overheid had een NL-Alert uitgestuurd vanwege de extreme weersomstandigheden in grote delen van het land. De politie waarschuwde eveneens: ‘De storm is af en toe zeer hevig, dus blijf binnen. Ga niet meer de straat op. Het is echt levensgevaarlijk,’ was te lezen op Twitter.

Aan het einde van de middag raakte noodnummer 112 overbelast. Daarop werd opgeroepen om alleen 112 te bellen in het geval van een levensbedreigende situatie. De politie kreeg ‘honderden telefoontjes’ te verwerken van mensen met overlast of schade. Meldingen van mensen die door het noodweer in gevaar kwamen, kregen voorrang op andere hulpverzoeken.

Verzekeraars zetten extra personeel in

Zaterdag zal moeten blijken wat de schade is, al zijn enkele gevolgen al duidelijk: de coronatestlocatie in de RAI blijft tot zeker 12.00 uur gesloten vanwege stormschade, meldt de GGD. De studenten van de woningen in Riekerhaven moeten een dakdekker laten komen. Een deel van hun dak waaide er aan het begin van de avond af.

Verzekeraars schaalden vrijdag op omdat bij hen veel meldingen binnenkwamen over stormschade, met bijbehorende vragen over verzekeringen. De meldingen lopen nu deels in elkaar over: na storm Dudley van woensdag is er nu ook storm Eunice bij gekomen.

Beeld ANP

Door storm Eunice gevelde boom op de Reguliersgracht. Beeld ANP

Op de Weesperstraat in Diemen kwam een vrouw om het leven toen haar auto werd getroffen door een boom. Beeld VLN Nieuws