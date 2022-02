Storm Dudley spaart Amsterdam, problemen op spoor en in de lucht

In Maassluis zijn twee personen door de brandweer uit een auto bevrijd nadat er een grote boom op viel. Beeld ANP/Novum RegioFoto

Treinreizigers moeten donderdag rekening houden met verstoringen op het spoor. Zo rijden er minder intercity's tussen Zaandam en Alkmaar vanwege de weersomstandigheden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Die waarschuwing blijft zeker tot in de loop van de middag staan.

Ook op Schiphol veroorzaakt de wind problemen. Er kunnen minder vliegtuigen landen. De vertragingen die hierdoor ontstaan werken zeer waarschijnlijk ook door in de vertrekkende vluchten. Een woordvoerder roept passagiers op om de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Op de wegen rondom Amsterdam is het vooralsnog rustig.

Flinke schade

De storm, met windstoten tot 113 kilometer per uur, heeft tot nu toe met name in het oosten van het land voor flinke schade gezorgd. In Drenthe raakten verschillende auto’s van de weg, als gevolg van de harde wind. In Friesland en Zuid-Holland raakten enkele auto’s beschadigd door omgevallen bomen.

Een agent in Duiven (Gelderland) is gewond geraakt toen een losgewaaide dakplaat naar beneden kwam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niks bekend.

Eunice

Het weer blijft de komende dagen onstuimig. Na Dudley zal namelijk ook storm Eunice dit weekend nog over Nederland razen. De verwachting is dat die zal uitgroeien tot een zeer zware storm, met windkracht 10 of 11. Eunice belooft dus een tandje heviger te worden dan haar voorganger.