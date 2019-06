Storing KPN verholpen, 112 volledig bereikbaar

Beeld ANP

De oorzaak van de grote netwerkstoring die de provider omstreeks 16.00 uur trof, is niet bekend. Door de storing was ook alarmnummer 112 onbereikbaar.

Ad hoc werden maatregelen getroffen, zodat mensen in nood toch in contact konden komen met de hulpdiensten. In Amsterdam en Rotterdam waren meer agenten op straat om als aanspreekpunt te fungeren. Ook reden er ambulances en brandweerwagens rond waarbij mensen alarm konden slaan. Via Twitter en Facebook konden mensen in contact komen met de meldkamer en via NL-Alert – een landelijke sms-service voor noodgevallen – werden ook berichten verspreid met informatie over wat te doen in geval van nood.

Dat verliep overigens niet helemaal vlekkeloos. Het 06-nummer dat de politie aanvankelijk deelde via NL-Alert als tijdelijk alternatief voor alarmnummer 112 was onjuist. Berichten die via Whatsapp naar dat nummer werden verstuurd, kwamen namelijk niet terecht bij de meldkamer van de politie, maar op de tiplijn van de redactie van De Telegraaf.

Een uur later stuurde de politie een nieuw Whatsappnummer. Volgens een redacteur van De Telegraaf stroomden op de tiplijn ‘honderden berichten binnen’ van mensen die met de hulpdiensten in contact wilden komen. Wat er fout is gegaan is nog onduidelijk, maar van een typefout kan haast geen sprake zijn geweest. Het nummer van de tiplijn van de krant verschilt aanzienlijk van het tweede nummer dat via NL-Alert werd gedeeld.

Gevolgen

De gevolgen van de storing, die ruim drie uur duurde, zijn nog niet te overzien. Tijdens de laatste landelijke storing van het noodnummer 112 in 2012, die zes uur duurde, overleden twee mensen na een hartaanval op het moment dat 112 tijdelijk onbereikbaar was.

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de grote storing. Chris van Dam van regeringspartij CDA vindt het ‘redelijk onbegrijpelijk’ dat het alarmnummer zo kwetsbaar is. Hij hoopt bij het Vragenuurtje dinsdagmiddag in de Tweede Kamer opheldering te krijgen, twitterde hij. ‘Want dit moet niet mogen.’

Zijn VVD-collega Arne Weverling wil van het kabinet weten wat de oorzaak van de storing is en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. ‘Een storing bij hulpdiensten is levensgevaarlijk. Elk gemist telefoontje is potentieel levensbedreigend,’ stelde hij op Twitter.

“Blijkbaar is er nog steeds geen goede back-up. Minister Grapperhaus moet ophelderen hoe dit kan,” aldus Attje Kuiken van oppositiepartij PvdA. Volgens haar beloofde toenmalig justitieminister Ivo Opstelten na de grote storing van zeven jaar geleden al ‘dat dit zou worden geregeld en het werkt nog steeds niet. Het is toch niet uit te leggen dat dit nog steeds niet is gebeurd?’