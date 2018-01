Storing in elektronische patiëntendossiers AMC en VUmc

In het VUmc is daarom om half acht 's ochtends een noodplan in werking gesteld en is door onder meer ict'ers hard gewerkt aan een oplossing.



Hoeveel operaties door de storing zijn uitgesteld kon een woordvoerder niet precies zeggen. Het probleem met de epd's heeft volgens hem in ieder geval niet voor gevaarlijke situaties gezorgd. "Het is vooral vervelend voor patiënten die naar een operatie toe leven en nu langer moeten wachten."



Hersteld

In het AMC kon volgens een woordvoerder al wel geopereerd worden. Het ziekenhuis kon epd's wel inzien maar niet bijwerken. Rond half tien 's ochtend was het systeem daar weer hersteld. Het VUmc volgde een kwartier later.