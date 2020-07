Storing bij Oranjesluizen grotendeels verholpen

Drukte bij de Oranjesluizen in 2015, voor aanvang van Sail. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

De oorzaak van de file was een storing bij de beveiligingscamera’s. Daarmee wordt in de gaten gehouden hoe de sluis zich vult. Is er genoeg ruimte? Komen de boten niet tegen elkaar aan?

Zonder de camera’s was intensief gebruik van de sluis te gevaarlijk, vertelde een woordvoerder van de haven. Zaterdagmiddag werd wel begonnen met het mondjesmaat doorlaten van boten, om de file iets te verkleinen.

Later op de dag meldde Rijkswaterstaat dat drie van de vier sluizen weer in gebruik zijn. Wel moesten schippers nog altijd rekening houden met lange wachttijden.

De Oranjesluizen verdelen het IJ in een binnen- en een buiten-deel. De sluizen vormen een belangrijke toegangsweg de stad in en de stad uit, naar het IJmeer en het Markermeer.