Storing bij internetknooppunt zorgde kort voor internetproblemen

De storing vond plaats tussen 10:20 en 10:45 uur. Allestoringen.nl kreeg in die tijd ruim 700 meldingen binnen.

Een woordvoerder van AMS-IX spreekt van een ‘vrij heftige storing’. Bijna driekwart van de sessies op het knooppunt werden onderbroken. “Waar de storing door is ontstaan, weten we nog niet. Dat moeten we uitzoeken.”

Webhoster TransIP laat op Twitter aan gebruikers weten dat sites die zij hosten tijdelijk minder bereikbaar waren. Inmiddels hebben ze de verbinding met de AMS-IX verbroken en via een ander digitaal knooppunt geleid.

Er speelde een probleem bij AMS-IX waardoor bij TransIP gehoste diensten tijdelijk verminderd bereikbaar waren. Onze engineers hebben de verbinding met AMS-IX voor nu uitgeschakeld zodat verkeer via een andere peering partner loopt. Je zou hierom geen issues meer moeten ervaren. — TransIP (@TransIP) 6 april 2022

Rond 10:45 uur zag AMS-IX de sessies weer terugkomen, maar het internetverkeer was in eerste instantie nog relatief laag, omdat hosters, zoals TransIP, hun verkeer voorlopig omleiden. De verwachting is dat in de loop van de dag de meeste verbindingen weer via de AMS-IX worden gestuurd.

Belangrijkste knooppunt

De AMS-IX verbindt het Nederlandse internetverkeer met de rest van de wereld. Daarnaast loopt de gegevensstroom van internetproviders via het netwerk, waarmee dit het belangrijkste internetknooppunt van Nederland en een van de grootste ter wereld is. Veel websites en internetgebruikers zijn dus afhankelijk van het Amsterdamse netwerk.