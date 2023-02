Stoplicht op Nassaukade terug, fietsers niet meer aan hun lot overgelaten: ‘Ik ging hier vaak bijna dood’

Op de kruising van de Nassaukade en de Rozengracht werd tijdelijk het stoplicht voor fietsers weggehaald. Beeld Jennifer Gijrath

Deze week schalde op de Paroolredactie, tijdens het schrijven van dit stuk, U2-zanger Bono door de speakers met de tekst: ‘I can’t live with or without you.’ Die spreuk vat de relatie tussen Amsterdamse fietsers en stoplichten goed samen.

Eerst de ‘with’. Een kwart van de Amsterdammers fietst namelijk regelmatig door rood, zo heeft de gemeente becijferd. Vadertje Staat is dat zó beu dat er nu geëxperimenteerd wordt met allerlei toeters en bellen die de fietser moeten dwingen toch halt te houden.

Op de kruising van de De Boelelaan en de Parnassusweg in Zuid staat een massieve rode knop, die wachtende fietsers kunnen indrukken. Wie erop drukt, doet een teller oplopen waarmee wordt aangegeven dat er steeds meer fietsers voor rood wachten.

George Orwell

Maar dan: de ‘without’. Een ander experiment van de gemeente – althans, zo lijkt het – vond men op de Nassaukade in West, ter hoogte van de Rozengracht. Daar was voor fietsers die vanuit Oost en Zuid komen en verder noordwaarts trekken opeens geen verkeerslicht meer te bekennen. Wie dit gadesloeg, zag een hoop onzekerheid onder passerende fietsers en bijna-doodervaringen. Vorige week is de situatie in allerijl hersteld (zie kader).

Zoals student bedrijfskunde Roby Bitter (24), die de weg gebruikt voor haar woon-studieverkeer, het elegant verwoordde: “Ik ging daar vaak bijna dood.” Ze vond het ‘heel apart dat er op één van de drukste wegen in de binnenstad zo’n onveilig kruispunt was’.

Fietsers die uit tegengestelde richting kwamen, hadden overigens wel de luxe van een verkeerslicht. Een gevalletje ‘Alle Amsterdammers zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere’, om met George Orwell te spreken.

Stopbordjes

Voordat de verkeerslichten in Amsterdam werden geïntroduceerd – voor het eerst op het Leidseplein in 1932 – hielden agenten met stopbordjes de orde in het verkeer. Maar geen enkel stopbordje kan tegen deze chaos op, en ook de politie kampt met personeelstekort.

De inventieve Amsterdammer liet niet met zich sollen. Zo koos jurist en zorgmedewerker Ole Schonk (22) ervoor om de Nassaukade te mijden: hij pakte de Marnixstraat. Het ontbrekende stoplicht was de druppel die de emmer deed overlopen, zei hij. “Maar het is sowieso een kloteweg, met al die slechte fietspaden en overal werkzaamheden.”