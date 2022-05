Stopera-verslaggever Tim Wagemakers: ‘Akkoord heeft een richting, maar details moeten nog vorm krijgen’

Politiek verslaggever Tim Wagemakers. Beeld Daphne Lucker

Hoe soepel verliepen de onderhandelingen?

“De verschillen tussen PvdA, GroenLinks en D66 zijn onderling niet zo groot; D66 is wat liberaler, de andere partijen progressiever. Maar op de hoofdlijnen kunnen ze elkaar redelijk vinden. Waar ze het vooral moeilijk hadden, was het financiële plaatje. Dat is waar de spanning zat. Het duurde uiteindelijk zeventig dagen om tot een compromis te komen; langer dan de vorige keer, maar alsnog niet ontzettend lang.”

Wat kun je zeggen over dat financiële plaatje?

“Wat de gemeente gaat doen, is bezuinigen en lasten verzwaren: de ozb gaat omhoog, net als de parkeerkosten, een aantal investeringsprojecten worden uitgesteld en de OBA op de Zuidas verplaatsen ze naar Zuidoost.”

“Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd: naar Masterplan Zuidoost, Nieuw-West en Noord gaat 60 miljoen. 10 miljoen wordt uitgetrokken voor handhaving en veiligheid en er komt een groot ‘isolatieoffensief’ waar 32 miljoen in wordt geïnvesteerd.”

“Alle drie de partijen gaven tijdens hun campagne al aan dat het vooral financieel lastig zou worden. D66’er Reinier Dantzig zei: ‘We gaan de schop in de stad zetten.’ Dat is nog steeds waar, maar het wordt steeds moeilijker om te investeren, puur omdat het geld er niet is. Na 2026 verwacht de gemeente veel minder geld te krijgen van het Rijk. Niet alleen de grote ambities op klimaat en wonen staan hierdoor onder druk, maar ook veel basale taken van de gemeente zoals afvalverwerking en het vervangen van kades en bruggen.”

Wat vind je zelf opmerkelijk?

“Het vervangen van die kades en bruggen, bijvoorbeeld. Daar moet zó veel gebeuren en je leest in het akkoord toch wel dat de gemeente dat zo goedkoop mogelijk wil doen; het moet met simpelere oplossingen kunnen. Zo bezuinigen ze ook op het eigen ingenieursbureau.”

“Interessant vind ik dat ze voor Wonen nu twee wethouders hebben. Een wethouder van GroenLinks gaat over volkshuisvesting en kijkt bijvoorbeeld naar de aanpak van schimmelwoningen, maakt afspraken met corporaties. En D66 gaat over woningbouw en grondzaken. Ook de portefeuille van Rutger Groot Wassink (GroenLinks) is bijzonder; alle opvang valt voortaan onder één grote portefeuille.”

Wat ligt nog open?

“In het coalitieakkoord zijn veel zinnetjes te lezen waarvan nog onduidelijk is op basis van wat ze dat gaan beoordelen. Zo staat er bijvoorbeeld dat terrasuitbreiding die in coronatijd werd toegestaan weer mag op plekken waar het zonder overlast kan. Het ontbreekt aan duidelijkheid waar dat dan is en hoe dat wordt ingeschat. Hetzelfde geldt voor het Masterplan; er wordt geïnvesteerd, maar waar komt het geld vandaan? Het akkoord heeft een duidelijke richting, maar de details moeten nog vorm krijgen.”

