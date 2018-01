Stop op toeristenwinkels doorstaat de eerste test

Het is wat je noemt een klinkende overwinning, die met gejuich is ontvangen in de Stopera.



De Amsterdamse rechtbank stelde de gemeente dinsdag op alle punten in het gelijk, in een zaak die was aangespannen door Cheese Company.



De keten van kaaswinkels stuitte op het nieuwe beleid van de gemeente, eind vorig jaar in het diepste geheim voorbereid en ingevoerd door toenmalig wethouder Kajsa Ollongren, nu D66-minister van Binnenlandse zaken.