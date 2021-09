Stolpersteine Rivierenbuurt donderdag teruggeplaatst, nadat ze weggegooid waren

Kunstenaar Gunter Demnig plaatste de struikelstenen. Beeld Privéfoto

Bouwvakkers hebben bij werkzaamheden voor het energiebedrijf Vattenfall per ongeluk de twee stenen verwijderd. Op de struikelstenen stonden de namen van ontwerper Stefan Schlesinger en Anna Kerdijk, dochter van prominent Kamerlid Arnold Kerdijk. De stenen zijn na de verwijdering niet meer terug te vinden.

De twee missende stenen zijn de oudtante en -oom van Wibo Schepel (44) uit het Zuid-Hollandse Voorburg. Hij heeft het initiatief genomen voor het plaatsen van de stenen en hoorde halverwege februari van de lokale historicus An Huitzing dat de stenen waren verdwenen.

Vattenfall

Hierna nam hij contact op met Vattenfall, die volgens Schepel laadpalen heeft geplaatst op de plaats waar voorheen de stenen lagen. “Via de helpdesk wilde het niet lukken, maar CEO Martijn Hagens reageerde binnen 5 minuten op mijn mail en zette er mensen op om het te herstellen.” Ook gaven ze aan in de toekomst extra waakzaam te zullen zijn voor struikelstenen.

“We weten niet wat er is gebeurd. Ook niet of het is gekomen door de plaatsing van een laadpaal,” zegt manager publiekszaken Alied Wessels Boer. “Alle betrokken partijen vonden het in ieder geval erg vervelend. Daarom heeft onze opdrachtgever, de gemeente, direct twee nieuwe gedenkstenen besteld en wij hebben een donatie gedaan aan Stichting Stolpersteine.”

Ook heeft Vattenfall contact opgenomen met de nabestaanden. “We zijn blij dat de twee struikelstenen donderdag worden teruggeplaatst op de plek waar ze horen,” zegt Wessels Boer. Vooralsnog kan een woordvoerder van de gemeente nog geen reactie geven op het verwijderen van de stenen.

Sarphatistraat

Bij werkzaamheden in de Sarphatistraat werden ook al struikelstenen weggehaald. De gedenkstenen werden door een voorbijganger teruggevonden tussen een berg stenen. De gemeente heeft daarvoor excuses aangeboden.