Stolpersteine per ongeluk verwijderd uit de Sarphatistraat: ‘Bouwvakkers wisten het niet’

De Stolpersteine in de Sarphatistraat van Jacques, Clara en Salomon de Jong, voordat ze werden verwijderd. Beeld Alexander Stukenberg / Stichting Stolpersteine

De Stolpersteine met daarop de namen van Jacques de Jong, Clara de Jong-Reiss en Salomon de Jong, die alledrie in 1944 omkwamen in Auschwitz, zijn vermoedelijk weggehaald door de stratenmakers die in de straat aan het werk waren.

“Waarschijnlijk wisten de bouwvakkers niet dat het speciale stenen waren,” zegt Alexander Stukenberg, bestuurder van stichting Stolpersteine in Amsterdam. “Al had het zien van de koperen plaatjes, waarop een naam en deportatiedatum gegraveerd staat, misschien wel een belletje moeten doen rinkelen.”

Terecht

De gemeente heeft stichting Stolpersteine inmiddels excuses aangeboden en de drie 'weggegooide’ stenen opgehaald. Een vierde steen is in bewaring bij de aannemer. “Op het adres Sarphatistraat 171 lagen vier stenen, dus alle stenen zijn gelukkig terecht,” laat een woordvoerder van de gemeente weten in een reactie. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond worden de struikelstenen teruggeplaatst.

Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen is het volgens Stukenberg belangrijk dat de struikelstenen standaard worden vermeld in de briefing van aannemers die voor de gemeente werken. Al moet daarvoor wel eerst duidelijk worden waar de stenen precies liggen. “Dat overzicht heeft de gemeente niet,” zegt de bestuurder. Stukenberg gaat hierover binnenkort in gesprek met burgemeester Halsema.