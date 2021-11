Stolpersteine gelegd voor oud-Ajacied Eddy Hamel en zijn familie

De Stolpersteine voor Ajacied Eddy Hamel en zijn familie. Beeld Alexander Stukenberg

De Joodse Hamel is de eerste Ajaxspeler die wordt geëerd met een Stolperstein. Hij werd in 1902 in New York geboren, maar bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in Amsterdam. In 1922 debuteerde hij in het eerste elftal van Ajax, als eerste Joodse speler ooit en als eerste Amerikaanse speler bij een Europese topclub. Uiteindelijk voetbalde hij acht seizoenen bij Ajax.

Hamel wordt gezien als een van de bekendste Ajacieden van zijn tijd. Na zijn spelerscarrière coachte hij onder andere FC Volendam en in de jaren dertig speelde hij in Lucky Ajax, het team van oud-profspelers.

Eddy Hamel in februari 1928 (linksonder, zittend) na een wedstrijd van Ajax tegen Hilversum. Beeld Internationaal Persfoto Bureau N.V. / Amsterdams stadsarchief

Eddy Hamel werd op 27 oktober 1942 gearresteerd omdat hij geen Jodenster droeg in het openbaar. Samen met zijn familie werd hij gedeporteerd naar Westerbork en van daaruit op 29 januari 1943 naar Auschwitz afgevoerd. Zijn vrouw Johanna Hamel-Wijnberg en hun tweeling Paul en Robert Hamel werden daar bij aankomst vermoord. Eddy zelf werd in april 1943 in het concentratiekamp vermoord, na maanden van dwangarbeid.

De Stolpersteine worden geplaatst bij het laatste woonhuis van de familie Hamel, aan de Rijnstraat 145-2. De herdenkstenen zijn gefinancierd door de Amerikaanse schrijver Jim McGough, die een boek schrijft over de levens van Eddy Hamel en Leon Greenman. Hamel en Greenman deelden in Auschwitz een barak.

In Amsterdam liggen inmiddels al meer dan 770 Stolpersteine voor door de nazi’s omgebrachte stadgenoten. In 2020 werd er een aparte stichting opgericht voor de plaatsing van de Amsterdamse struikelstenen. Eerder werden de Stolpersteine, een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (geboren in 1947 in Berlijn), enkel in Duitsland gemaakt. Vanwege het grote aantal aanvragen gebeurt dat inmiddels ook in Amsterdam, bij het Goethe-instituut.